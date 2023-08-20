الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رغم الإصابة.. تريزيجيه وطارق حامد على رأس قائمة المحترفين لمباراتى إثيوبيا وتونس

فيتوريا
فيتوريا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، القائمة الأولية للاعبين المحترفين، وتضم 9 لاعبين، لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من 4- 12، وتتخلله مباراتا إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية تونس.

واللاعبون هم:

محمد صلاح- محمود حسن تريزيجيه- عمر مرموش- مصطفى محمد- حمدي فتحي- طارق حامد- محمد شريف- أحمد حمدي- سام مرسي.

ويخوض منتخب مصر مباراة يوم 8 سبتمبر في المعسكر المقبل أمام إثيوبيا، في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار، والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر بالقاهرة. 

الامم الافريقية التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا الجهاز الفني لمنتخب مصر لقائمة الأولية للاعبين المحترفين محمود حسن تريزيجيه

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