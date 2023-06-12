بعثة منتخب مصر تطير للمغرب استعدادًا لمواجهة غينيا (صور)

غادرت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مطار القاهرة في طريقها إلى المغرب لمواجهة منتخب غينيا في المباراة المقرر لها يوم ١٤ يونيو الجاري في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار.

يرافق بعثة منتخب مصر المتجهة إلى المغرب، حازم إمام عضو اتحاد الكرة المشرف علي المنتخب ورئيس البعثة.

وتضم قائمة منتخب مصر المسافرة للمغرب ١٩ لاعبًا هم ، محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومصطفي محمد وعلي جبر وأحمد سيد زيزو وعمر مرموش ومحمد أبوجبل ومحمد صبحى، ومصطفى فتحى، وأحمد ياسر ريان، وهشام صلاح، وأحمد رمضان بيكهام، ومحمود مرعى، ومحمد حمدى، وأحمد أبوالفتوح، ومهند لاشين، وغنام محمد، ومحمود حمادة، ومحمد رضا بوبو، على أن ينضم لاعبو الأهلي التسعة لمعسكر المنتخب في مراكش اليوم، وهم محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وحمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر ومحمود عبدالمنعم كهربا.