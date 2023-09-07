اليوم.. منتخب مصر الأوليمبى فى تجربة ودية أمام نظيره الروسى

يلتقي منتخب مصر الأوليمبي نظيره منتخب روسيا للاعبين المحليين في السابعة مساء اليوم على استاد السويس الجديد ضمن برنامج الاستعداد لدورة باريس الأوليمبية 2024 وسيلتقي المنتخبان في ودية ثانية يوم الإثنين المقبل.

منتخب مصر الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، استعد لمواجهة الدب الروسي بدخول معسكر مغلق في العين السخنة يوم الإثنين الماضي، اختار له الجهاز الفني 26 لاعبًا هم: حمزة علاء وعلى محمد سيحا ومحمد أحمد السيد وباشا محمد باشا وحاتم سكر ومحمد طارق وأحمد السيد عبدالنبي وأحمد عيد ومحمد سمير وخالد عوض ومحمد حمدي ومحمد مغربي وعمر فايد ومحمود صابر وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل ومحمود جهاد وعلى زعزع ومصطفى ميسي وأحمد فوزي وعربي بدر ومحمد شحاتة وأحمد نادر حواش وأحمد عاطف قطة وعبدالرحمن عاطف وبلال مظهر.

وشهدت التدريبات تركيز الجهاز الفني على رفع اللياقة البدنية للاعبين، بينما تم التركيز في التدريب الأخير أمس على بعض الجمل التكتيكية، وفرض أسلوب اللعب على المنتخب الروسي الذي يعتبر مجهولًا تمامًا للجهاز الفني.

ويفتقد المنتخب الأوليمبي جهود حمزة علاء حارس المرمى الأساسي الذي عانى من آلام في العضلة الخلفية، اضطر على إثرها للخروج من المعسكر كما يغادر رأفت خليل وأحمد نبيل كوكا المعسكر عقب مباراة اليوم، للانضمام لفريق الأهلي الذي يستعد لمباراة السوبر الإفريقي.

ومن المتوقع أن يدفع الجهاز الفني بقيادة روجيرو ميكالي بتشكيل مكون من محمد السيد في حراسة المرمى وأحمد عيد ومحمد طارق ومحمد مغربي وحاتم سكر في الدفاع وأحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة ومحمود صابر في الوسط وأحمد عاطف قطة ورأفت خليل وعبدالرحمن عاطف في الهجوم.

في المقابل وصلت بعثة منتخب روسيا القاهرة مساء أمس، وكان في استقبالها محمود حرب، المدير الإداري لمنتخب مصر الأوليمبي الذي قام بتسكين أفراد البعثة، ومنحهم مواعيد وتفاصيل برنامج يوم المباراة.