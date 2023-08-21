الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المنتخب الأوليمبي يقرر استدعاء 3 لاعبين لمعسكر سبتمبر

عمر فايد
عمر فايد

قرر البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، استدعاء الثلاثي المحترف عمر فايد وبلال مظهر ومصطفى أشرف لمعسكر سبتمبر المقبل، ضمن استعدادات فراعنة الأوليمبي، للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وينطلق معسكر المنتخب الأوليمبي، يوم 2 سبتمبر المقبل ويسعى الجهاز الاداري بالمنتخب اللأولمبى خوض مباراتين وديتين فى هذا المعسكر وهناك اتصالات حالية بين اتحاد الكرة وعدد من الاتحادات للموافقة على مواجهة المنتخب الأولمبي فى سبتمبر.

وفاوض اتحاد الكرة عددًا من المنتخبات منها المنتخب الفرنسى ومازال اتحاد الكرة في انتظار رد الاتحادات التى خاطبها.

وتأهل المنتخب الأولمبي إلي الاولمبياد بعد حصوله على المركز الثاني في بطولة الامم الإفريقية الأخيرة التى اقيمت بالمغرب، حيث خسر المنتخب الأوليمبي من المنتخب  المغربي بهدفين مقابل هدف، وقدم فراعنة الأوليمبي اداء مميزا في البطولة وحصل حمزة علاء على احسن حارس في البطولة وإبراهيم عادل على احسن لاعب في البطولة.

ويعقد البرازيلى ميكالي جلسة خلال الساعات المقبلة، مع جهازه المعاون للاتفاق على كافة تفاصيل معسكر سبتمبر المقبل.

البرازيلي ميكالي المنتخب الأوليمبي عمر فايد معسكر سبتمبر للمنتخب الأوليمبي ميكالي

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