الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مالك ورشة مكياچ "مغشوش" يعترف: بنبيعه "بواقي تصدير"

مستحضرات تجميل
مستحضرات تجميل

“كنت بوزع البضاعة على تجار القطاعي ويبيعوها للبنات على إنها مكياچ أصلي توالف شحن”، بهذة الكلمات اعترف مالك ورشة متهم بتصنيع مكياچ مغشوش واستخدامه لمواد مجهولة المصدر داخل ورشته الكائنة بشقة سكنية في منطقة الدرب الأحمر. 

أضاف المتهم، خلال التحقيقات، أن أصحاب المحلات كانوا على علم بأن تلك البضائع مغشوشة، ويشترونها منه بسعر بخس ثم يبيعونها بزعم أنها أصلية “توالف صحن تصدير” بسعر أعلى. 

تفاصيل ضبط مالك ورشة مستحضرات التجميل

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مالك ورشة تصنيع مستحضرات تجميل دون ترخيص بالقاهرة، في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التموينية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام مالك ورشة تصنيع مستحضرات تجميل باستئجار شقة كائنة بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، واتخاذها مكانًا لتصنيع مستحضرات التجميل مجهولة المصدر وبدون تصريح.

وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات وباستهداف الشقة المشار إليها أمكن ضبطه وعثر على  كمية من الخامات والأدوات المستخدمة في التصنيع – عدد من العبوات المجهزة للتعبئة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تجار القطاعي مكياچ اصلي توالف شحن توالف شحن بتصنيع مكياچ مغشوش بمنطقة الدرب الأحمر

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