الأربعاء 15 مايو 2024
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تحقيقات ومتابعات

"ضمير أبلة حكمت" نقطة الانطلاق.. صندوق أسرار نشوى مصطفى (فيديو)

نشوى مصطفى
نشوى مصطفى

شغفها بالتمثيل منذ صغرها، جعلها تقبل بالعمل في عدد من المهن، وهذا ما تكشف "الدستور" بعد فتح صندوق أسرار الفنانة نشوى مصطفى.

نشوى مصطفى، تخرجت في كلية التجارة جامعة عين شمس، وعملت بائعة ملابس في منطقة العتبة أثناء دراستها، كما عملت في مستوصف، لتخفيف النفقات عن والدها، وبيع الوجبات المنزلية، قبل أن تلتحق للعمل بمجال الفن.

وكانت انطلاقة "مصطفى" في مسلسل "ضمير أبلة حكمت" لتواصل بعدها التألق في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، ثم اتجهت مؤخرًا إلى تقديم البرامج التليفزيونية.

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إمبراطورية ميم الحلقة 30.. خطوبة نشوى مصطفى ومحمود حافظ

 

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شبراوية وابوها موظف في المصانع الحربية... صندوق اسرار نشوى مصطفى

شبراوية وابوها موظف في المصانع الحربية... صندوق اسرار نشوى مصطفى

شغفها بالتمثيل منذ صغرها، جعلها تقبل بالعمل في عدد من المهن، لتحكي الدستور صندوق اسرار الفنانة نشوى مصطفى.

نشوى مصطفى، بكالريوس كلية التجارة جامعة عين شمس، والتي ملأت مهنة التمثيل شغفها، لتجد لنفسها دور صغير في اي من الاعمال الفنية.

اعتمدت الفنانة نشوى مصطفى على ذاتها فعملت بائعة ملابس في منطقة العتبة اثناء دراستها، وعملت أيضًا في مستوصف لعلاج المرضي، لتخفيف النفقات عن والدها، حتى بيع وجبات منزلية لكسب مصروف يومها.

ليفتح لها ابواب الفن في اول عمل درامي لها بطولة الفنانة فاتن حمامة، في مسلسل ضمير ابلة حكمت، ويكون لها حضور في الاعمال الدرامية الاهم في بوابة الحلواني، ليالي الحلمية وتغيب عن الساحة سنوات طويلة وتعود مجددا من خلال مسلسل امبراطورية ميم.

 

الفنانة نشوى مصطفى نشوى مصطفى الفنانة فاتن حمامة بوابة الحلواني ليالي الحلمية

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