مدرب إثيوبيا: نحن في القاهرة لمواجهة منتخب مصر وليس محمد صلاح

تحدث وبيتو أباتي، المدير الفني لمنتخب أثيوبيا عن مواجهة منتخب بلاده أمام نظيره المصري، في تصفيات كأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

ومن المقرر أن تنطلق غمار منافسات كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، بكوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل 2024، بدولة كوت ديفوار، بمشاركة 24 منتخبًا.

وتعبر النسخة القادمة بـ"كوت ديفوار" هي الثالثة التي تقام بمشاركة 24 منتخبًا، وذلك بعد نسخة 2019 والتي استضافتها مصر لأول مرة وتوج به منتخب الجزائر، ثم نسخة 2021 والتي أقيمت مؤخرا بالكاميرون، وحصد كأسها منتخب السنغال.

وقال وبيتو في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الخاصة بالمباراة:" اللقاء يعد بمثابة فرصة رائعة للدفع ببعض العناصر الجديدة والوجوه الشابة".

وأضاف:" هذه العناصر ستكون نواة المستقبل لمنتخب أثيوبيا، هذا هدفنا الأساسي من اللقاء، وليس الثأر كما يردد البعض، نتيجة المباراة غير مؤثرة في مسيرة الفريقين".

وأكمل مدرب إثيوبيا:" نحن لم نتأهل بينما حسم المنتخب المصري تأهله لنهائيات أمم إفريقيا، نحن هنا في القاهرة لمواجهة فريق جماعي وليس محمد صلاح فقط".

وأردف:" نعلم قيمة محمد صلاح الفنية، فهو لاعب لا أحد يختلف على إمكانيات المهارية والفردية الكبيرة، سواء كان متواجدا في المباراة أو خارجها".

وسيغيب محترف المنتخب الوطني الأول ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح عن مواجهة الفرعنة أمام منتخب إثيوبيا غدا الجمعة.

وأتم قائلا:" لابد من استغلال هذه المباريات، في إعداد اللاعبين ذهنيا ونفسيا جيدا لمنافسات كأس العالم القادمة "2026".

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا بتصفيات "كان 2023".

ومن المقرر أن يختتم منتخب مصر مشواره بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2024"، بمواجهة منتخب إثيوبيا، مساء غدًا الجمعة الموافق 8 سبتمبر الجاري، في الجولة الأخيرة من المسابقة القارية.