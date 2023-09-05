الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة مصر وإثيوبيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منتخب مصر
منتخب مصر

أصبح البحث، عن موعد مباراة  مصر وإثيوبيا، في الجولة الأخيرة من تصفيات إفريقيا، المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2024"، هو الأكثر قراءة على محركات جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية.

وتعد مباراة مصر وإثيوبيا بمثابة فرصة للجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة روي فيتوريا، للدفع ببعض العناصر الجديدة، لاسيما أن نتيجة المباراة لن تكون مؤثرة على الفريقين.

أحفاد الفراعنة، قد ضمنوا التأهل رسميا لنهائيات "كان 2024"، بعد تصدر قمة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، جمعها من 4 انتصارات وهزيمة وحيدة، بينما لم يعرف المنتخب الوطني طعم التعادل حتى الآن.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات "كان 2024"، خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل 2024، بدولة كوت ديفوار، بمشاركة 24 منتخبًا.

وتعبر النسخة القادمة فى كوت ديفوار هي الثالثة التي تقام بمشاركة 24 منتخبًا، وذلك بعد نسخة 2019 والتي استضافتها مصر لأول مرة، ثم نسخة 2021 والتي أقيمت مؤخرا بالكاميرون.

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا بتصفيات "كان 2024"

ومن المقرر أن يستهل منتخب مصر مشواره خلال أجندة سبتمبر الدولية، بمواجهة منتخب إثيوبيا، مساء بعد غدًا الجمعة الموافق 8 من الشهر الجاري، في الجولة الأخيرة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2024".

وعقب الانتهاء من مواجهة إثيوبيا، يواجه منتخب مصر نظيره التونسي وديا يوم 12 سبتمبر الحالي بالقاهرة.

السوبر الإفريقي.. موعد مباراة الأهلى ضد اتحاد العاصمة الجزائري

موعد مباراة ليفربول القادمة فى الدورى الإنجليزى 2024 والقنوات الناقلة

تشكيل منتخب مصر ضد إثيوبيا

وكان فيتوريا، أعلن في وقت سابق عن قائمة الفراعنة، لمواجهتي إثيوبيا وودية تونس، حيث جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، سام مرسي، حمدي فتحي، محمود حمادة، محمد رضا بوبو، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، محمد شريف، أسامة فيصل.

منتخب مصر تصفيات أمم إفريقيا 2023 منتخب أثيوبيا موعد مباراة منتخب مصر موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 مباراة منتخب مصر وإثيوبيا منتخب مصر ضد اثيوبيا

مواد متعلقة

السوبر الإفريقي.. موعد مباراة الأهلى ضد اتحاد العاصمة الجزائري

الأهلي يواجه "NK Aluminiji" السلوفيني وديًا اليوم فى معسكر النمسا

فيتوريا لجماهير الكرة المصرية: نحن الآن فى مرحلة التطور والابتكار (صورة)

بمشاركة الأهلي.. الإعلان عن الشعار الرسمي لمنافسات كأس العالم للأندية 2023

مصطفى شوبير: مشاركتي في نهائي إفريقيا أهم لحظة في مسيرتي

بمشاركة الأهلي.. موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023

زميل "صلاح" يزين قائمة أوروجواي لمواجهتي تشيلي والإكوادور بتصفيات كأس العالم

استحواذ أهلاوي.. رابطة الأندية تعلن عن التشكيل المثالي لموسم 2022/2023

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

الرئيس السيسى: الدولة خسرت 400 مليار دولار فى 2011

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

لمدة 5 أيام.. تعرف على التحويلات المرورية عقب غلق طريق الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص