موعد مباراة مصر وإثيوبيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

أصبح البحث، عن موعد مباراة مصر وإثيوبيا، في الجولة الأخيرة من تصفيات إفريقيا، المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2024"، هو الأكثر قراءة على محركات جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية.

وتعد مباراة مصر وإثيوبيا بمثابة فرصة للجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة روي فيتوريا، للدفع ببعض العناصر الجديدة، لاسيما أن نتيجة المباراة لن تكون مؤثرة على الفريقين.

أحفاد الفراعنة، قد ضمنوا التأهل رسميا لنهائيات "كان 2024"، بعد تصدر قمة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، جمعها من 4 انتصارات وهزيمة وحيدة، بينما لم يعرف المنتخب الوطني طعم التعادل حتى الآن.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات "كان 2024"، خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل 2024، بدولة كوت ديفوار، بمشاركة 24 منتخبًا.

وتعبر النسخة القادمة فى كوت ديفوار هي الثالثة التي تقام بمشاركة 24 منتخبًا، وذلك بعد نسخة 2019 والتي استضافتها مصر لأول مرة، ثم نسخة 2021 والتي أقيمت مؤخرا بالكاميرون.

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا بتصفيات "كان 2024"

ومن المقرر أن يستهل منتخب مصر مشواره خلال أجندة سبتمبر الدولية، بمواجهة منتخب إثيوبيا، مساء بعد غدًا الجمعة الموافق 8 من الشهر الجاري، في الجولة الأخيرة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2024".

وعقب الانتهاء من مواجهة إثيوبيا، يواجه منتخب مصر نظيره التونسي وديا يوم 12 سبتمبر الحالي بالقاهرة.

تشكيل منتخب مصر ضد إثيوبيا

وكان فيتوريا، أعلن في وقت سابق عن قائمة الفراعنة، لمواجهتي إثيوبيا وودية تونس، حيث جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، سام مرسي، حمدي فتحي، محمود حمادة، محمد رضا بوبو، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، محمد شريف، أسامة فيصل.