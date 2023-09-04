موعد مباراة ليفربول القادمة فى الدورى الإنجليزى 2024 والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة بعد فوز الريدز في مباراة الأحد على فريق أستون فيلا ضمن منافسات الجولة الرابعة من جولات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات البحث لعشاق الكرة.

وانتهت مباراة ليفربول وأستون فيلا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء لصالح ليفربول ليكون بذلك قد حقق الفوز الثالث له في الدوري من 4 لقاءات وتعادل في واحد منهم ليصل إلى النقطة العاشرة بفارق نقطتين فقط عن المتصدر لجدول الدوري، وهو فريق مانشستر سيتي، ويتطلع الجمهور إلى التعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة وكافة الأخبار المتعلقة بالفريق الأحمر.

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي 2024

ويخوض ليفربول مباراته المقبلة أمام فريق وولفر هامبتون، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من جولات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يفتتح الفريقين مباريات الجولة يوم السبت الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر الجاري وتنطلق صافرة بداية اللقاء من استاد مولينيوم في تمام الساعة 2:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول و ولفرهامبتون

وتنقل قنوات بين سبورت مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يمكنكم متابعتها عبر الترددات الخاصة بتلك القنوات

تردد قنوات بي إن سبورت

القمر الصناعي النايل سات:

التردد 11055.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي أو H.

معامل التصحيح 3/4.

بين سبورت على قمر عرب سات:

تردد القناة 12379

معامل الاستقطاب افقي

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 3/4

هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الرابعة

ورفع النرويجي ايرلينج هالاند المحترف في صفوف مانشستر سيتي رصيد أهدافه إلى 6 أهداف بعد أربع جولات ليتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بينما جاء بعده في الترتيب بريان مبيومو لاعب فريق برينتفورد وأيضا لاعب فريق برايتون إيفان فيرجسون برصيد أربعة أهداف، بينما رفع محمد صلاح رصيده إلى هدفين بعد إحراز هدفه اليوم في شباك أستون فيلا.

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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي