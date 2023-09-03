دليل جديد يؤكد بقاء محمد صلاح مع ليفربول هذا الصيف (صورة)

اقترب نجمنا المصري محمد صلاح من البقاء في صفوف فريقه ليفربول الإنجليزي، هذا الصيف رغم مفاوضات اتحاد جدة السعودي لضمه.

وكان ليفربول وفقًا للتقارير رفض عرضًا كبيرًا يقدر بـ100 مليون جنيه إسترليني من الاتحاد في اليوم الأخير من الميركاتو الأوروبي لضم صلاح.

وانتشرت صورة صباح اليوم لملعب "أنفيلد" من الخارج الذي يستضيف اليوم مباراة الريدز وأستون فيلا في إطار الجولة الرابعة من البريميرليج حيث تصدر صلاح جدارية الاستاد بعد التجديد مما يعني بقاء اللاعب.

جدارية ملعب أنفيلد

عرض اتحاد جدة الجديد للتعاقد مع محمد صلاح

يأتي ذلك في ظل التقارير الصحفية التي أشارت، في وقت سابق، إلى رغبة اتحاد جدة الشديدة للحصول على خدمات محمد صلاح في الصيف الحالي.

وقدّم مسئولو الاتحاد السعودي عرضًا أوليًا كان بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، ولكنه قوبل بالرفض من قِبل إدارة ليفربول التي تتمسك بخدمات اللاعب، ليتم رفع العرض إلى 150 مليون جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لمحمد صلاح، صاحب الـ31 عامًا، رفقة ليفربول في يونيو 2025 المقبل.

موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "أنفيلد رود".