تقرير يكشف مستجدات ملف انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة

كشفت تقارير صحفية، صباح اليوم الأحد، مستجدات ملف مفاوضات اتحاد جدة السعودي مع نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن ليفربول يتوقع عرضًا بـ230 مليون يورو من أجل محمد صلاح من الاتحاد.

وأوضح التقرير أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، يتمنى من الإدارة رفضه، لكنه مستسلم لرحيل صلاح في 2024.

وأتم التقرير أن القصة مستمرة حتى 20 سبتمبر الجاري.

ويلعب صلاح الليلة مع ليفربول أمام أستون فيلا في لقاء قوي ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

عرض اتحاد جدة الجديد للتعاقد مع محمد صلاح

يأتي ذلك في ظل التقارير الصحفية التي أشارت، في وقت سابق، إلى رغبة اتحاد جدة الشديدة للحصول على خدمات محمد صلاح في الصيف الحالي.

وقدّم مسئولو الاتحاد السعودي عرضًا أوليًا كان بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، ولكنه قوبل بالرفض من قِبل إدارة ليفربول التي تتمسك بخدمات اللاعب، ليتم رفع العرض إلى 150 مليون جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لمحمد صلاح، صاحب الـ31 عامًا، رفقة ليفربول في يونيو 2025 المقبل.