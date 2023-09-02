السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أرقام محمد صلاح أمام أستون فيلا قبل المواجهة المرتقبة بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

يستعد محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، لمواجهة أستون فيلا في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستضيف فريق ليفربول نظيره أستون فيلا، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجديد 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، غدًا الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ماذا يفعل محمد صلاح أمام أستون فيلا؟

ونستعرض لكم كل ما قدمه محمد صلاح أمام أستون فيلا قبل المباراة المرتقبة في الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم هي العاشرة التي يخوضها محمد صلاح أمام أستون فيلا.

- خاض محمد صلاح تسع مباريات من قبل أمام أستون فيلا، بواقع 8 مباريات بقميص ليفربول ومباراة واحدة بقميص تشيلسي.

- وجاءت المباريات في بطولة الدوري الإنجليزي، ما عدا مباراة واحدة كانت في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث حقق محمد صلاح 7 انتصارات، وتعادل وحيد ومثله هزيمة واحدة.

- وخلال هذه المباريات، سجل محمد صلاح 6 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

- وكانت آخر مباراتين جمعت بين الفريقين، التي أقيمت في الموسم الماضي 2022-2023، حيث كانت المباراة الأولى في الدور الأول في الجولة السابعة عشر، وانتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3-1، وشهدت تسجيل محمد صلاح هدفًا وصناعته لهدف آخر.

أما مباراة الدور الثاني في الجولة السابعة والثلاثين، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين ليفربول وأستون فيلا بنتيجة 1-1، وشهد اللقاء تمريرة حاسمة من محمد صلاح.

 

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- ويأمل محمد صلاح في تسجيل هدفه الثاني مع ليفربول في الموسم الجاري 2023 - 2024.

وكان محمد صلاح قد سجل هدفًا في مرمى بورنموث، ليقود ليفربول نحو الفوز بنتيجة 3-1.

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، بعد خوض ثلاث جولات، حيث حقق انتصارين وتعادل وحيد حتى الآن.

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