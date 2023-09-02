السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كلاكيت خامس مرة.. يورجن كلوب: محمد صلاح مستمر مع ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن مصير محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف الفريق، في الصيف الحالي.

وكانت التقارير الصحفية، قد ربطت اسم محمد صلاح بالرحيل عن صفوف ليفربول في الصيف الحالي، في ظل الاهتمام القوي من قِبل نادي اتحاد جدة السعودي بضمه.

يورجن كلوب يتحدث مجددًا على مصير محمد صلاح

ونشر الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، تصريحات كلوب بشأن مصير محمد صلاح مع ليفربول خلال الصيف الجاري.

 وقال يورجن كلوب مجددًا: "من وجهة نظري، لا أرى أي شيء يدعو للقلق على الإطلاق بشأن مستقبل محمد صلاح".

وأكد: "كما قلت سابقًا تكرارًا ومرارًا، محمد صلاح ملتزم للغاية معنا، وغير قابل للبيع"، مضيفًا: "صلاح يتدرب بشكل كامل مع ليفربول، ويشارك في اجتماعات قيادات النادي".

واختتم يورجن كلوب تصريحاته: "كل شيء جيد، ونحن هنا، وكل شيء على ما يرام".

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الباز: أحسد محمد صلاح على هدوء أعصابه وإدارته لموهبته

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اتحاد جدة يرفض الاستسلام.. عرض خيالى جديد لـ"محمد صلاح"

عرض اتحاد جدة الجديد للتعاقد مع محمد صلاح

يأتي ذلك في ظل التقارير الصحفية التي أشارت في وقت سابق، إلى رغبة اتحاد جدة الشديدة للحصول على خدمات محمد صلاح في الصيف الحالي.

وقدّم مسئولو الاتحاد السعودي عرضًا أوليًا كان بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، ولكنه قوبل بالرفض من قِبل إدارة ليفربول التي تتمسك بخدمات اللاعب، ليتم رفع العرض إلى 150 مليون جنيه إسترليني.   

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لمحمد صلاح، صاحب الـ31 عامًا، رفقة ليفربول في يونيو 2025 المقبل.

جدير بالذكر أن سوق الانتقالات الصيفية في السعودية ستغلق أبوابها يوم 20 سبتمبر المقبل، بينما انتهى الميركاتو الصيفي في الدوري الإنجليزي يوم 31 أغسطس الجاري حتى الساعات الأولى من أمس الجمعة 1 سبتمبر.

يورجن كلوب كلوب صلاح محمد صلاح ليفربول

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