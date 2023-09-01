ذا أثلتيك: ليفربول رفض عرض الـ 100 مليون إسترلينى من الاتحاد للتعاقد مع محمد صلاح

أكدت تقارير صحفية، اليوم، أن نادي ليفربول الإنجليزي رفض عرضًا من اتحاد جدة السعودي، للتعاقد مع محمد صلاح لاعب الفريق.

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ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول حتى صيف عام 2025.

وبحسب شبكة "ذا أثلتيك" البريطانية، فإن ليفربول رفض عرضًا شفهيًا من المفاوضين السعوديين، للحصول على صلاح، بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني + إضافات.

وأشارت الشبكة إلى أن العرض لم يُنظر إليه وتم رفضه على الفور، بعد مكالمة من المسئولين السعوديين بـ مايكل جوردون مدير ليفربول مساء أمس الخميس.

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وأوضح التقرير أن ليفربول يؤكد أن محمد صلاح ليس للبيع ويعتبر القضية مغلقة، لكن الجانب السعودي وفريق الاتحاد ما زالوا يحتفظون باهتمام القوي بضم صلاح.

ووقع صلاح عقدًا جديدًا لمدة ثلاث سنوات في الصيف الماضي، مما جعله اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ ليفربول بحوالي 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

"صلاح" الذي سجل 30 هدفًا في جميع المسابقات لليفربول الموسم الماضي، تمت ترقيته مؤخرًا إلى مجموعة قيادة النادي من قبل المدرب يورجن كلوب.

وشارك ثلاث مرات مع ليفربول حتى الآن هذا الموسم، وسجل في الفوز على ضيفه بورنموث الشهر الماضي.