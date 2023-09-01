مجموعة ليفربول فى الدورى الأوروبى.. محمد صلاح ورفاقه فى نزهة

أوقعت قرعة دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، فريق ليفربول الإنجليزي، في المجموعة الرابعة.

وتشهد نسخة الموسم الحالي لبطولة الدوري الأوروبي، مشاركة فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، بعدما فشلوا في التأهل لدوري أبطال أوروبا، باحتلاله المركز الخامس في بطولة الدوري الإنجليزي الموسم المنقض.

وتنطلق منافسات دور المجموعات يوم الخميس 21 سبتمبر، على أن تنتهي في الرابع عشر من شهر ديسمبر.

وجاء ليفربول في المجموعة برفقة فرق لاسك النمساوي، يونيون سان جيلواز البلجيكي، تولوز الفرنسي، في مهمة سهلة لـ “مو” ورفاقه وكتيبة يورجن كلوب

قرعة الدوري الأوروبي

وأسفرت القرعة عن مجموعات متوازنة، باستثناء المجموعة الثانية التي تضم أياكس ومارسيليا الفرنسي وبرايتون، وجاءت المجموعات كالتالي.

المجموعة الأولى: وست هام يونايتد الإنجليزي - أوليمبياكوس اليوناني - فرايبورج الألماني - تبولا الصربي

المجموعة الثانية: أياكس الهولندي - أولمبيك مارسيليا الفرنسي - برايتون الإنجليزي - أيك أثينا اليوناني

المجموعة الثالثة: رينجرز الأسكتلندي - ريال بيتيس الإسباني - سبارتا براج التشيكي - أريس ليماسول القبرصي

المجموعة الرابعة: أتالانتا الإيطالي - سبورتينج لشبونة البرتغالي - شتورم جراتس النمساوي - راكوف البولندي

المجموعة الخامسة: ليفربول الإنجليزي - لاسك النمساوي - يونيون سان جيلواز البلجيكي - تولوز الفرنسي

المجموعة السادسة: فياريال الإسباني - رين الفرنسي - مكابي حيفا - باناثينايكوس اليوناني

المجموعة السابعة: روما الإيطالي - سلافيا براج التشيكي - شيريف تيراسبول المولدوفي - سيفيت السويسري

المجموعة الثامنة: باير ليفركوزن الألماني - كاراباج الأذربيجاني - مولده النرويجي - بي كي هاكين السويدي

يُذكر أن المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي، ستُقام يوم 22 مايو على ملعب أفيفا في دبلن بجمهورية أيرلندا.

ويتأهل الفائز ببطولة الدوري الأوروبي، مباشرة لبطولة دوري أبطال أوربا الموسم المقبل.