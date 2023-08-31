الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: ليفربول يتوصل لاتفاق مع بايرن ميونخ لضم رايان جرافينبرخ

رايان جرافينبرخ
رايان جرافينبرخ

توصل نادي ليفربول الانجليزي لاتفاق مع نظيره الألماني بايرن ميونخ، بشأن التعاقد مع الهولندي رايان جرافينبرخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب “جرافينبرخ” ضمن صفوف فريق بايرن ميونخ منذ انتقاله من نادي آياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ووفقًا لشبكة “ليفربول إيكو”، فإن ليفربول توصل لاتفاق بشأن التعاقد مع جرافينبرخ، واللاعب في طريقه إلى ليفربول من أجل الخضوع للفحص الطبي.

وشارك رايان جرافينبرخ في 33 مباراة طوال الموسم الماضي مع بايرن وسجل هدفًا وصنع الآخر وبمعدل دقائق 937 وهو معدل قليل بالنسبة لعدد المباريات التي شارك فيها.


وأفادت ليفربول إيكو أن الصفقة ستكلف نادي ليفربول 40 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات رايان جرافينبرخ.

ومن المنتظر أن يوقع اللاعب على الانضمام لصفوف ليفربول في عقد مدته 5 سنوات مقبلة.

وبدأ رايان جرافينبرخ مسيرته ضمن شباب نادي آياكس زيبورجيا، ثم انتقل منه لشباب آياكس أمستردام في صيف 2010 وبعد 6 سنوات ونصف صعد لفريق تحت 17 عامًا وفي يناير 2018 صعد لفريق تحت 19 عامًا ثم في صيف العام نفسه انتقل لفريق تحت 21 عامًا، وصعد للفريق الأول في صيف 2019 وقضى 3 سنوات قبل الانتقال لبايرن ميونخ.

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