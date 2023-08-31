الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مفاجأة فى صفقة محمد صلاح.. نجم اتحاد جدة يكشف التفاصيل

محمد صلاح
محمد صلاح

قال محمد نور، نجم اتحاد جدة السعودي السابق، إن المحترف المصري وجناح نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، أصبح قريبًا من الانضمام للفريق قبل غلق باب القيد.

وقال “نور” في تصريحات له: "اتحاد جدة سيعلن صفقتين عالميتين فى غضون الساعات القليلة المقبلة".

وأضاف: “محمد صلاح سيكون على رأس هاتين الصفقتين العالميتين، وسيتم الإعلان رسميا عن ذلك السبت المقبل، عقب الانتهاء من مواجهة الهلال بدوري روشن للمحترفين”.

وأوضح لاعب اتحاد جدة السابق: “العميد اقترب أيضا من ضم المدافع الإسبانى سيرجو راموس، وسيتم الإعلان عن الصفقة أيضًا عقب لقاء الهلال في ظل احتياج الفريق إلى هذه الصفقات”.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض التقارير الصحفية، قد أكدت مؤخرا إمكانية انتقال محمد صلاح جناح المنتخب الوطني الأول ونادي ليفربول الإنجليزي، إلى نادي اتحاد جدة السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023.

وأصبح الدوري السعودي، محطة أنظار العديد من النجوم العالميين والدوليين، لاسيما لما يضمه حاليا من أسماء كبيرة لامعة، مثل ثنائي النصر "السنغالي الدولي ساديو ماني" مهاجم ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني السابق، وقائد منتخب البرتغال "الدوان" كريستيانو رونالدو.

كما يتواجد في اتحاد جدة كل من أنجولو كانتي وكريم بنزيمة وجوتا، قادمين من أندية تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وسلتيك الإسكتلندي.

أما الهلال، فيضم بين صفوفه الحارس المغربي الدولي ياسين بونو القادم من إشبيلية الإسباني والبرازيلي نيمار دا سليفا، من باريس سان جيرمان الفرنسي.

بينما يتواجد في قائمة أهلي جدة، الحارس الدولي ومنتخب السنغال إدوارد ميندي القادم من تشيلسي الإنجليزي، وروبيرتو فيرمينو، لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، والجزائري الدولي رياض محرز، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي السابق أيضا، وغيرهم من النجوم الآخرين.

موعد مباراة اتحاد جدة والهلال بدوري روشن 

ومن المقرر أن يواجه اتحاد جدة نظيره الهلال، في التاسعة مساء غدا الجمعة، على ستاد الأمير عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

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