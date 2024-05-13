زوجة عصام صاصا تدافع عنه.. وتعد بالكشف عن التفاصيل الكاملة للحادث

أثارت حادثة دهس مؤدي المهرجانات عصام صاصا لشخص على الطريق السريع موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث واجه صاصا اتهامات بالتسبب في وفاة الشخص، ودافعت زوجته عن زوجها، مؤكدة على براءته من التهم الموجهة إليه، ووعدت بالكشف عن تفاصيل الحادث من خلال شهود عيان.

تفاصيل الموضوع

واجه صاصا اتهامات بالتسبب في وفاة شخص دهسه بسيارته على الطريق السريع، ودافعت زوجة صاصا عن زوجها، مؤكدة على عدم مسؤوليته عن الحادث، وأن الشخص ظهر فجأة في وسط الطريق، ووعدت زوجة صاصا بالكشف عن تفاصيل الحادث من خلال شهود عيان سيتحدثون علنًا.

وأوضحت زوجة صاصا أنها ستدافع عن زوجها بسبب كثرة الشائعات والأكاذيب التي تمّ تداولها حوله، ولأن الظلم حرام، وأن زوجها لا يستحق كل هذه الاتهامات، وأكدت زوجة صاصا على أن زوجها إنسان طيب القلب، وأنه لا يمكنه إيذاء أي شخص، وأنه بنى حياته من الصفر، وأنه يستحقّ كل الاحترام والتقدير.