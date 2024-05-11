"شطة وصاصا وبيكا" في أزمة .. الأزمات تلاحق مطربي المهرجانات

وقع مطربو المهرجانات خلال الساعات الماضية فى العديد من الأزمات، ما بين القبض على عصام صاصا ومجدي شطة بالإضافة إلى المشكلة التى تلاحق حمو بيكا، فى هذا السياق ترصد الدستور تفاصيل الأزمات التى تلاحق مطربي المهرجانات واحدا تلو الآخر.

«إخلاء سبيل مجدى شطة»

خلال الأيام الماضية قررت نيابة المرج، إخلاء سبيل مطرب المهرجانات مجدي شطة، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وصرفه من القسم ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.

وظهر مجدى شطة مطرب المهرجانات في مقر نيابة المرج في محكمة مصر الجديدة استعدادا للتحقيق معه فيما أسند إليه من حيازة المخدرات، حيث تم اقتياده من مقر المحكمة وسط حراسة أمنية مرتديا جاكيت للتخفي من الكاميرات.

وترجع تفاصيل القصة عندما ألقت أجهزة الأمن في المرج القبض على مطرب المهرجانات مجدى شطة، وبحوزته مادة مخدرة، تبين بفحصها أنها مخدر الآيس، وتم اقتياده لقسم الشرطة، وباشرت الجهات المعنية التحقيقات.

توصلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة لقيام تاجر مخدرات بتوزيع كميات من المخدرات بالقطاعي على التجار والمتعاطين بمنطقة المرج، وتبين صحة المعلومات التي توصلت لها المصادر السرية بالقاهرة.

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«خناقة بيكا»

خلال الشهور الماضية أجرت النيابة العامة بالجيزة التحقيق مع 7 أشخاص بينهم مطرب المهرجانات "حمو بيكا"، إثر نشوب مشاجرة داخل كافيه شهير بمدينة 6 أكتوبر، والتي أسفرت عن سقوط 4 مصابين.

وكشفت التحقيقات، أن المشاجرة نشبت بين طرفين طرف أول “مالك”، ومدير وعامل أحد الكافيهات، مصاب بجرحين بالجبهة، وطرف ثان "محمد محمود" وشهرته حمو بيكا 34 سنة مطرب مهرجانات، ومدير أعماله مصاب بجرح قطعي بالرأس وجرح باليد، ومصمم جرافيك مدير تصوير المطرب، مصاب بجرح قطعي بالذقن، وفني صوت مصاب بجرح قطعي بالذقن.

«مخدرات عصام صاصا»

اليوم السبت كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بمطرب المهرجانات عصام صاصا، ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، والذي تسلمته جهات التحقيق بعد أخذ عينة من دمائه لتحليلها.

وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمطرب عصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش وكذا الترامادول، وأيضا مشتقات الميثامفيتامين، وعليه قررت النيابة ضبطه وإحضاره في قضية دهس شاب أعلى الطريق الدائري، بعد ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر.