"يويفا" يعاقب مورينيو وروما بسبب أحداث نهائى الدورى الأوروبى

وقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عقوبة على البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، بسبب هجومه على حكم مباراة نهائي الدوري الأوروبي.

وخسر روما المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم المنصرم أمام نظيره إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح، وعقب المباراة توجه مورينيو للانجليزي أنطوني تايلور، حكم المباراة، وهاجمه بعبارات لاذعة، قائلًا إنه عار على التحكيم وكرة القدم.

وأعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي في بيان رسمي معاقبة مورينيو بالاستبعاد 4 مباريات من الموسم المقبل، إضافة إلى تغريم نادي روما مبلغ 50 ألف يورو وحرمانه من الحضور الجماهيري في المباراة الأولى لهم بدور المجموعات للدوري الأوروبي في الموسم المقبل، بسبب إشعال الألعاب النارية وإلقاء الزجاجات وأعمال الشغب.

كما تم تغريم النادي مبلغ 5 آلاف يورو للتصرف غير اللائق.

واتهم مورينيو بتوجيه لغة مسيئة في مباراة رسمية تابعة للاتحاد.

وحاصرت جماهير روما الغاضبة من خسارة فريقهم للقب الدوري الأوروبي، الحكم الانجليزي وعائلته أثناء مغادرتهم المطار.