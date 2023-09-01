يورجن كلوب يؤكد مجددًا: موقفنا لم يتغير.. محمد صلاح ليس للبيع

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي، عن تقارير اخر اخبار انتقال محمد صلاح التي ربطت انتقاله لـ اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اخر اخبار انتقال محمد صلاح

كانت تقارير صحفية سعودية، قد أكدت، أمس، أن صلاح سيسافر إلى جدة اليوم، من أجل إتمام انتقاله إلى الاتحاد، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويستعد ليفربول لمواجهة ضيفه أستون فيلا، يوم الأحد المقبل، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي.

اخر اخبار محمد صلاح لاعب ليفربول

وتحدث كلوب عن اخر اخبار انتقال محمد صلاح، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الموقف يبقى كما هو تمامًا (صلاح ليس للبيع)، هذا هو الحال.. لا شيء آخر للقول".

وأضاف بخصوص اخر اخبار محمد صلاح لاعب ليفربول: "لا يوجد عرض على حد علمي، ولكن لا أعلم إذا كان هذا يعني الكثير لأكون صادقًا".

وعن الإنفاق السعودي في الميركاتو، قال: "لا أعرف إلى متى سيستمر الأمر على هذا النحو، لكن أعتقد أن الأسبوعين المقبلين سيظهران مدى التحدي الذي يواجهنا. لأنه لم يعد بإمكان أحد الرد [التعاقد مع لاعب في حالة رحيل آخر]. علينا حماية اللعبة".

وأضاف: "أنا أحب جميع اللاعبين الذين ذهبوا إلى السعودية، لكن الدوري لا يصرفني عن عادات المشاهدة. نحن بحاجة إلى ضمان بقاء الدوريات الأوروبية قوية كما هي.. ربما يمكننا تغيير بعض القواعد أو القوانين قليلًا؟ نحن جميعًا متفاجئون من نشاط المملكة العربية السعودية". . إنه شعور بالتهديد أكثر من عدمه".

واختتم قائلًا: "الفارق بين العقود هنا والعقود هناك كبير جدًا. ويسبب مشاكل بنسبة 100%.