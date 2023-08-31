الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: محمد صلاح يصل السعودية غدا لإتمام التعاقد مع اتحاد جدة

محمد صلاح
محمد صلاح

أفادت تقارير صحفية سعودية بأن محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي حسم موقفه من الانتقال لفريق اتحاد جدة السعودي.

ويسعى نادي اتحاد جدة لضم محمد صلاح لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتحاول إدارة النادي السعودي إقناع نظيرتها في ليفربول بالموافقة على ضمه.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “عكاظ” السعودية في تقرير نشرته اليوم، فإن نادي اتحاد جدة نجح في حسم صفقة التعاقد مع محمد صلاح خلال الأيام الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوض السعودي حسم صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة بعد التوصل لاتفاق مع نادي ليفربول.
وأكد التقرير أن محمد صلاح سيصل للسعودية مساء غدٍ الجمعة بطائرة خاصة.

ويلعب محمد صلاح لنادي ليفربول قادمًا من  روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، ومنذ ذلك الحين حطم العديد من الأرقام القياسية مع فريقه واقتحم قائمة الهدافين التاريخيين للنادي، وبات أحد أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف عبر تاريخه، مشاركًا في 307 مباريات، وسجل 187 هدفًا وصنع 80 لزملائه في الفريق

وقاد صلاح ليفربول لاستعادة ليفربول لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب استمر 30 عامًا، بالإضافة إلى فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا وبطولة كأس العالم للأندية وبطولتي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي، ووضع اسمه ضمن أساطير الريدز التاريخيين.

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