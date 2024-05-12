الأحد 12 مايو 2024
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سعر تذكرة طيران الحج 2024.. أسعار الحج السياحي 2024/1445

الحج 2024
الحج 2024

 سعر تذكرة طيران الحج 2024 من أكثر التساؤلات التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة خاصة مع اقتراب موسم الحج 2024-1445 حيث يرغب الملايين من حجاج بيت الله الحرام في حجز تذاكر السفر لرحلة الحج خلال الأيام المقبلة والذي تعتمد قيمتها على أسعار صرف الريال السعودي في البنوك المصرية.

سعر تذكرة طيران الحج 2024

نعرض للقراء من خلال التقرير التالي سعر تذكرة طيران الحج 2024 حيث تختلف باختلاف مواعيد السفر والعودة ودرجة السفر ومطار خروج الرحلة ووجهتها في المملكة العربية السعودية حيث تتراوح الأسعار من 30 إلى 50 ألف جنيه وترتفع قيمتها في الأيام الأولى والأخيرة لتفويج الحجيج سواء للسفر أو العودة (الأيام الأولي من شهر ذي القعدة والأيام الأولى من عيد الأضحى).

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أسعار الحج السياحي 2024/1445 

جاءت أسعار الحج السياحي 2024/1445 وفقا للبرامج المختلفة كما يلي:-

  • حج سياحي خمس نجوم صف أول مباشر على الحرم بحد أقصى مسافة 250 مترا بسعر 450 ألف جنيه.
  • حج سياحي خمس نجوم صف ثاني من 250 إلى 1250 متراعلى الحرم بحد أقصى بسعر 390 ألف جنيه.
  • حج سياحي خمس نجوم صف ثاني من 250 إلى 1250 متراعلى الحرم بحد أقصى بسعر 390 ألف جنيه.
  • حج سياحي اقتصادي طيران المسافة بين الفندق والحرم نحو 1750 مترا بسعر 260 ألف جنيه.
  • حج اقتصادي تحسين 5 نجوم المسافة بين الفندق والحرم نحو 250 مترا بسعر 230 ألف جنيه.
  • حج اقتصادي تحسين من 4 إلى 5 نجوم المسافة بين الفندق والحرم من 250 مترا وحتى 750 مترا بسعر 226 ألف جنيه.
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أسعار حج الجمعيات 2024/1445 

تختلف أسعار حج الجمعيات 2024/1445 وفقا للمستوى والتي جاءت كما يلي:-

المستوى الأول 270 ألف جنيه.

المستوى الثاني 203 ألف جنيه.

المستوى الثالث 186 ألف جنيه.

 

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