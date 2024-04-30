الثلاثاء 30 أبريل 2024
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مصر

الصحة: 9 نصائح على مريض السكر اتباعها خلال أداء مناسك الحج

الحج - أرشيفية
الحج - أرشيفية

قدمت وزارة الصحة والسكان 9 نصائح على مريض السكر اتباعها أثناء أداء مناسك الحج، وذلك وفقًا لتقرير رسمى نشرته الوزارة اليوم، لافتة إلى ضرورة الالتزام بالنصائح التالية..

  • وضع سوار حول المعصم أو بطاقة تعريفية تفيد بأنه مريض بالسكر ونوع وجرعة العلاج الذي يأخذه
  • قياس معدل السكر يوميًا وبانتظام
  • اصطحاب بعض المطهرات والمضادات الحيوية الموضعية لعلاج التهابات الجلد (بعد استشارة الطبيب).
  • العناية بنظافة القدمين وجفافها وحمايتها بلبس جوارب وحذاء جلدي مناسب
  • شرب الماء بكميات مناسبة
  • أخذ كميات كافية من الدواء
  • اتباع نظام غذائي وفقا لإرشادات الطبيب
  • استخدام ماكينة الحلاقة الكهربائية بدلا من الشفرة لتفادي الجروح
  • حمل قطع من الحلوى أو السكر أو العصائر لتناولها أثناء الإحساس بأعراض هبوط مستوى السكر في الدم

استشاري طب وقائي: الصحة العالمية تشيد بإنجازات مصر في اللقاحات

وأتاحت وزارة الصحة والسكان، خطا ساخنا للتواصل مع البعثة الطبية المصرية خلال فترة الحج،
الخط الساخن وهى؛ مكة المكرمة +966549712001 و+966560669002، أما المدينة المنورة فيتم التواصل على الرقم +966560380820.

توافر اللقاحات الخاصة بتطعيم الحجاج

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن توافر كافة اللقاحات الخاصة بتطعيم الحجاج قبل السفر للحج، بكل مكاتب التطعيمات الدولية التي خصصتها الوزارة للحصول على التطعيمات الإجبارية قبل أداء فريضة الحج والمنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأشار "عبدالغفار" في تصريحات لـ"الدستور" إلى أنه يشترط لأداء فريضة الحج خلال موسم ١٤٤٥/ ٢٠٢٤، ضرورة تلقي تطعيمات الالتهاب السحائي قبل السفر للحج بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 5 سنوات، مع وجود شهادة سارية المفعول تثبت تطعيم الحجاج بجرعة واحدة من اللقاح الرباعى المضاد لفيروس الالتهاب السحائي.

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وأوصى "عبدالغفار" بتلقي لقاح الإنفلونزا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتة إلى أنه يتم توقيع الكشف الطبي الخاص بموسم حج هذا العام في 237 مستشفى بمختلف محافظات الجمهورية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا.

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الصحة السكر الحج نظام غذائي خط ساخن اللقاحات

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