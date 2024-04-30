خلال مايو.. تفاصيل دليل البرامج التدريبية المقدمة من هيئة الدواء للتطوير المهنى للصيادلة

حصلت "الدستور" على الخطة التدريبية ودليل البرامج التدريبية المقدمة للصيادلة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر لشهر مايو 2024.

وشملت قائمة البرامج التدريبية حزمة من ورش العمل وبرامج التدريبية المقدمة من الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، والإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، الإدارة المركزية للعمليات، الإدارة المركزية للرقابة الدوائية.

تفاصيل البرامج التدريبية

وشملت البرامج التدريبية المقدمة من الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية الآتى:

- البرنامج التدريبي للتعريف بالقواعد التنظيمية للمواد الدعائية عبر المنصات والمواقع الإلكترونية

- البرنامج التدريبي عن القواعد التنظيمية للنشرات الطبية للادوية البشرية

- برنامج تدريبي عن مأمونية المستلزمات الطبية

- ويبينار تدريبي عن ترشيد استخدام مضادات الميكروبات ( الجزء الأول )

- ويبينار تدريبي عن التوعية بالاستخدام الرشيد لأدوية مرضى الفشل الكبدي

- ويبينار تدريبي عن ترشيد استخدام مضادات الميكروبات ( الجزء الثاني )

- ويبينار تدريبي عن إدارة التفاعلات الدوائية

- ويبينار عن أساسيات اليقظة الصيدلية والتوعية بكيفية الإبلاغ عن إعلان غير ملائم

برنامج تدريبي متقدم

وتقدم الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية برنامج تدريبي خاص بالـسئلة الأكثر شيوعًا عند تحضير الجزء الخاص بالمستحضر النهائي في 3-Module في ملف التسجيل الموحد ( CTD )، فى حين تقدم الإدارة المركزية للعمليات برنامج تدريبي متقدم عن الإجراءات والاشتراطات الخاصة بتراخيص مصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية، وبرنامج تدريبي أخر عن الممارسات التصنيع الجيد - المستوي المتقدم

كما تقدم الإدارة المركزية للرقابة الدوائية ورشة عمل عن دور معامل مراقبة الجودة مع أهم المعوقات التي تعوق عمليات التحليل اثناء عملية الإنتاج.



ووجهت هيئة الدواء المصرية، ممثلي الشركات الراغبين بالتسجيل في أي من البرامج التدريبية الواردة في الدليل إلى إمكانية التسجيل مبكرًا من خلال المسح الضوئي للـ QR Code الخاص بكل برنامج تدريبي ورشة عمل، لافته إلى أنه يتم تلقى الاستفسارات من قبل ممثلي الشركات عن طريق التواصل من خلال الـ Contact list الواردة بالدليل الإرشادي؛ وذلك حرصًا على التواصل الفعال والإجابة على أي من الاستفسارات.