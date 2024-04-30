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مصر

بروتوكول تعاون بين كلية الصيدلة وهيئة الدواء بمجالات خدمة المجتمع

الدكتور محمد الخشت
الدكتور محمد الخشت

نظمت  كلية الصيدلة جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، ملتقى التوظيف السابع عشر تحت عنوان "نحو الثورة الصناعية الخامسة"، بالتعاون مع شركات الأدوية الشهيرة بهدف فتح مسارات جديدة للطلاب للمضي قدمًا في مهنتهم، وذلك وبحضور الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة غادة عبد الباري عميدة الكلية.

الملتقى استهدف إيجاد نقطة التقاء بين مقدمي الوظائف وبين طلاب السنوات الأخيرة

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن ملتقى التوظيف الذي عقدته كلية الصيدلة استهدف إيجاد نقطة التقاء بين مقدمي الوظائف من شركات أدوية والصيدليات الكبرى ومستشفيات وغيرها، وبين طلاب السنوات الأخيرة وخريجي كليات الصيدلة من الجامعات المختلفة بمصر، وإيجاد فرص عمل وتدريب متعددة في كبرى المؤسسات المحلية والعالمية، ومساعدة الطرفين في العثور على خيارات متعددة سواء من بين الشركات أو الموارد البشرية، وتهيئة الطلاب والخريجين الجدد  للتقدم لسوق العمل ورفع المهارات الذاتية لهم من خلال ورش العمل والندوات المصاحبة للملتقى.

الملتقى تناول التوجه نحو الثورة الصناعية الخامسة لتطوير مجال الصيدلة وصناعة الدواء

وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن ملتقى توظيف كلية الصيدلة تناول التوجه نحو الثورة الصناعية الخامسة لتطوير مجال الصيدلة وصناعة الدواء والرعاية الصحية، وتمت مناقشة المستجدات الخاصة بتطوير المهنة في ظل تحديث اللائحة الدراسية لتحقيق المحور السابع "التعليم والتدريب" والمحور السادس "الصحة" من رؤية مصر 2030.

وأشار إلى توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الصيدلة وهيئة الدواء المصرية على هامش فعاليات الملتقى في مجالات خدمة المجتمع وتطوير المسار المهني بهدف إعداد صيدلي قادر على تقديم الخدمات الصيدلية بمستوى مهاري محترف بكافة قطاعات الصيدلة وبأحدث المفاهيم الصيدلية التي تمكنهم من الإسهام في رفع كفاءة منظومة الدواء والرعاية الصحية على المستويين المحلي والإقليمي.

تنظيم مسابقة طلابية نحو الابتكار في مجال الصيدلة باستخدام الذكاء الاصطناعي

ومن جانبها، قالت الدكتورة غادة عبد الباري عميدة كلية الصيدلة، إن الملتقى تضمن تنظيم مسابقة طلابية نحو الابتكار في مجال الصيدلة باستخدام الذكاء الاصطناعي برعاية كبرى الشركات العالمية بهدف تشجيع الطلاب على إيجاد حلول ذكية واستحداث طرق مبتكرة يستفيد منها سوق العمل سواء في مجال التصنيع الدوائي أو التسويق أو في مجال الرعاية الصحية، مؤكدة حرص الكلية على تعزيز الشراكات المجتمعية من خلال التعاون مع المبادرات المختلفة التي تطلقها الدولة المصرية وتعريف الطلاب بها، وتشجيعهم على الارتقاء بمهاراتهم والاهتمام بخدمة المجتمع والمشاركة في المشروعات القومية، لافتةً إلى استضافة الملتقى المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، ومبادرة "جامعات مستدامة" لتعريف الطلاب بأهدافها وأنشطتها، بالإضافة إلى استضافة الملتقى لمستشفى أهل مصر للحروق ومستشفى بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي.

كلية الصيدلة جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا

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