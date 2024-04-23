الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

صبري فواز وسلوى محمد علي يفتتحان "سمبوزيوم المرأة والحياة" بمهرجان أسوان

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح النجمان سلوى محمد علي وصبري فواز سمبوزيوم المرأة والحياة، بمشاركة 10 فنانين من 5 دول، ضمن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الذي يلقي الضوء على قضايا المرأة ورؤيتها للحياة عبر لوحات فنية تنتمي لمدارس مختلفة بين الواقعية والسريالية والتعبيرية وغيرها من المدارس.


وتعبر اللوحات عن رؤية الفنانين الخاصة، وفق تصورهم لأحلام المرأة العربية والمصرية، وكذلك معايشتهم لأهالي أسوان، حيث تأثر البعض بملامح المجتمع الأسواني وقدم صورة فنية له عبر الطبيعة أو النساء أو المشاهد الحياتية. 


ويأتي السمبوزيوم في دورته الثالثة ليضم كوكبة من الفنانين المصريين والعرب، برعاية مؤسسة بصمات الفن برئاسة أحمد معوض من المملكة العربية السعودية، ومن الفنانين العرب الذين يشاركون في دورة هذا العام من 4 دول عربية بالإضافة إلى دولة إيطاليا، يشارك رائد الفن التشكيلي البحريني محمود الملا، وليلى دشتي ودنا الخشتي وعائشة محمد الذياب من الكويت، وعماد منصور من العراق، وليشيا مارتيني من إيطاليا، وضيف الشرف الدكتور سمير شاهين من مصر، بالإضافة للفنانين الدكتور أشرف مهدي والدكتورة داليا فؤاد، والفنانة أزميرالدا من مصر. 


واعتبرت نرمين عامر منسقة ملتقى المرأة والحياة هذا السمبوزيوم بمثابة علامة مهمة وطاقة ضوء تتسرب من جنوب مصر إلى العالم كله لتعبر عن ارتباط المرأة بالحياة، وعن دور الفن في خدمة قضايا المرأة والتأكيد على حيوية إبداعها، لينطلق الفن بنا إلى مساحات رحبة في الحياة. 


فيما ذكر أحمد معوض رئيس مؤسسة بصمات الفن بالسعودية، أن المؤسسة تعتبر الفن جسرا للتواصل بين الشعوب، وهو طاقة قادرة على نشر الجمال والإبداع بكل أشكاله، وتشارك بصمات الفن في سمبوزيوم المرأة والحياة لدعم هذه القيم. 


ولدى افتتاح السمبوزيوم الذي جاء بعد ورشة عمل مطولة رسم خلالها الفنانون أعمالهم، شهد المعرض إقبالا جماهيريا وحفاوة خصوصا من أبناء أسوان الذين استقبلوا الأعمال بحميمية، وكان بعضها يعبر عن البيئة الأسوانية والمرأة الأسوانية بطريقة فنية مميزة.


وعقب الافتتاح أهدى بعض الفنانين أعمالهم للنجمين سلوى محمد علي وصبري فواز.

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