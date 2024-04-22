الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"أسوان الدولي لأفلام المرأة" يحتفي بمواهب وحكايات الجنوب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ندوة ختام ورشة صناعة الأفلام، محتفيًا بتخصيص استديو أسوان مجهز بأحدث التقنيات والأجهزة الخاصة بتصوير الأفلام.

أشار سيد عبد الخالق، مدير ورشة مهرجان أسوان لصناعة الأفلام القصيرة إلى الدور الكبير الذي قامت به الورش في صناعة الأفلام على مدى 8 سنوات، مشيدًا بدور وزارة التضامن وخطوتها المهمة في توفير ستوديو مهرجان أسوان الذي سيتم تدشينه خلال أيام.

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أوضح سيد أن هناك لجان تحكيم ستختار مشاريع الأفلام التي يتم تنفيذها، موجها الدعوة لكل المتدربين ومن لديهم مشاريع من أبناء أسوان أو جنوب الصعيد للتقدم بمشروعه، على أن يكون تنفيذ المشاريع على مدار العام وليس فقط خلال الورش.

أشار محمد عبد الخالق، رئيس المهرجان، إلى توقيع بروتوكول تعاون مع نقابة السينمائيين، لتكون هناك شبكة اتصال للحصول على تصاريح لإنتاج الأفلام مؤكدا على وجود تطوير كبير في عمل الورش وأن خطوة تخصيص ستوديو في أسوان ستجعل إنتاج الأفلام متاحا بشكل أكبر فتوفير الإمكانيات من شأنه أن يحفز شباب الورش على الإبداع.

وقالت د.نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي: سعداء بأن نكون شركاء مع جمعية مهرجان أسوان لأفلام المرأة التي تقدم رسالة حياة، وقد قررنا أن تكون الشراكة مع الجمعية ومع رئيس المهرجان محمد عبد الخالق ومدير المهرجان الكاتب الصحفي حسن أبو العلا، ليكون هناك حوار مع الأجيال المختلفة.

أضافت: إننا كوزارة نؤمن بقدرات الشباب دون تمييز، ونعمل على حمايته من الفقر، لتعزيز فرصة في العمل والصحة والحماية الملائمة، كما أن الشباب لديهم قدرات من حقهم إبرازها فالوزارة تؤمن بالإعلام التنموي الذي يجعل العالم أكثر عدالة وتصالحا.

وقالت د. نيفين: إن الفن وسيلة للتعبير والتغيير وسنظل نسير وراءه حتى نرتقي به لأنه يستحق ذلك، واليوم افتتحنا أول ستوديو في أسوان، وقد تعاوننا مع جمعية مهرجان أسوان لأفلام لافتتاح هذا الاستديو بالشراكة مع الاتحاد الأوربي، وهذه الخطوة ليست النهاية ولكنها البداية.

وقال السفير كريستيان برجر إنه يتمنى التوفيق لكتاب ومخرجي أسوان والجنوب لصناعة أفلام رائعة دائما، ونتطلع دائما للعمل مع مهرجان أسوان لأفلام المرأة، وننتظر منكم المزيد من الأفلام والإبداع.

وعقب ذلك تم عرض الأفلام التي أنتجتها ورش أسوان من إبداع شباب وشابات أسوان وجنوب مصر، ومنها نور العزلة، وبعث، وبنات مارس، والعجلة، وقطيع، وثقب في غلاف الأمان، وزهرة الجوري، والعدودة، وسيرة الدروب. وتعيش أنت، وفيلم لا.

وقال محمد عبد الخالق رئيس المهرجان إن أفلام الورش مؤثرة جدا، فهناك مواهب كبيرة في أسوان من مختلف الأعمار، لافتا أنهم لم يكشفوا عن مواهبهم فقط ولكن أيضا قدموا خدمة رائعة لمجتمعهم، فهناك من تعلموا صناعة الأفلام، وقدموا ثقافة أسوان وعادات وتقاليد وأماكن في أسوان لم يكن يعرفها، وتوجه بالشكر لكل من قدم موهبة مميزة، مشيرًا إلى أفلام كثيرة من الورش شاركت في مهرجانات دولية، وشدد علي أن مشروع أرشيف الأفلام سيكون عن الجنوب ومن الجنوب.

وقال الكاتب الصحفي حسن أبو العلا، مدير المهرجان: لولا الشراكة والدعم من الاتحاد الأوربي لما نجحنا في تطوير برنامج الورش بالشكل الذي وصل إليه اليوم، وأعتبر ثقة الاتحاد الأوربي في مهرجان أسوان على مدى 5 سنين شيء مهم جدا، خاصة وأن السفير كريستيان برجر كان حريصًا دائما على لقاء الشباب كل عام واكتشاف الموهوبين.

وأكد سيد عبد الخالق، مدير ورش أسوان الفنية، أن برنامج الورش الذي استمر على مدار 8 سنوات هو أكبر برنامج تدريب في مصر وثاني أكبر برنامج في الوطن العربي،  وأوضح أنهم سيضعون 39 فيلما في أرشيف سينما أسوان بالإضافة إلى الأفلام التي صنعوها في جنوب الصعيد، واعتبر أن من يصنع برنامج أفلام أسوان هم أبناء أسوان أنفسهم.

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