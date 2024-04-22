الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بمشاركة القباج.. انطلاق فعاليات ندوة دور السينما فى تنمية الوعى بأسوان (صور)

فعاليات ندوة دور
فعاليات ندوة دور السينما في تنمية الوعي بأسوان

انطلقت، مساء الإثنين، فعاليات ندوة دور السينما في تنمية المعرفة والوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة. 

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وشاركت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ضمن فعاليات الندوة متحدثة عن دعم الوزارة لبث الوعي في نفوس الجمهور، خاصة الأولى بالرعاية.

ويشارك خلال النسخة الحالية عدد كبير من الأعمال السينمائية المتنوعة، والتي وصل عددها لـ76 فيلمًا متنوعًا بين الطويل والقصير والوثائقي، وتم تقسيمهم كالتالي: 10 أفلام في مسابقة الأفلام الطويلة، 20 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، 4 أفلام في مسابقة الفيلم المصري، 10 أفلام في مسابقة أفلام ذات أثر، 11 عملًا فنيًا في مسابقة أفلام الورش، 5 أفلام في قسم الأفلام التونسية باعتبارها ضيفة الشرف، 6 أفلام في قسم تم إدراجه يخص القضية الفلسطينية، إضافة إلى 5 أفلام من السودان و6 أفلام خاصة بالأطفال.

تُعقد الدورة المقبلة برعاية وزارتي الثقافة والسياحة والمجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان، وهيئة تنشيط السياحة، وشركة "مصر للطيران" وبشراكة وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد الأوروبي وهيئة دروسوس، ومؤسسة آكت، وريد ستار، ونقابة السينمائيين، والمركز القومي للسينما.

فعاليات ندوة دور السينما في تنمية الوعي بأسوان

فعاليات ندوة دور السينما في تنمية الوعي بأسوان
فعاليات ندوة دور السينما في تنمية الوعي بأسوان
فعاليات ندوة دور السينما في تنمية الوعي بأسوان
فعاليات ندوة دور السينما في تنمية الوعي بأسوان
فعاليات ندوة دور السينما في تنمية الوعي بأسوان
فعاليات ندوة دور السينما في تنمية الوعي بأسوان
فعاليات ندوة دور السينما في تنمية الوعي بأسوان
فعاليات ندوة دور السينما في تنمية الوعي بأسوان
فعاليات ندوة دور السينما في تنمية الوعي بأسوان
فعاليات ندوة دور السينما في تنمية الوعي بأسوان
فعاليات ندوة دور السينما في تنمية الوعي بأسوان
فعاليات ندوة دور السينما في تنمية الوعي بأسوان
فعاليات ندوة دور السينما في تنمية الوعي بأسوان
فعاليات ندوة دور السينما في تنمية الوعي بأسوان
ندوة دور السينما تنمية المعرفة والوعي مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة أسوان الدولي لأفلام المرأة أسوان دور السينما

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