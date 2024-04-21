أسباب إلغاء ندوة غادة عادل فى أسوان لسينما المرأة

اعتذرت الفنانة غادة عادل عن حضور ندوة تكريمها، ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في نسخته الثامنة. وجاءت أسباب اعتذار غادة عن الندوة بسبب سفرها إلى القاهرة لحضور عزاء الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني، حيث كانت مواعيد الندوة والعزاء في نفس الوقت. وقامت إدارة المهرجان بتكريم غادة عادل عن مجمل أعمالها ضمن فعاليات مهرجان أسوان لسينما المرأة.

وترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، المونتيرة التونسية كاهنة عطية، وتضم في عضويتها النجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة وكاتبة السيناريو البولندية ياجودا شيلز، والمخرجة آيتن أمين. وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في عضويتها، النجمة ناهد السباعي، والمخرجة وكاتبة السيناريو التشيكية لوسي كرالوفا، والمخرجة وكاتبة السيناريو ميرفت كمون. وتشكلت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري برئاسة المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، وتضم في عضويتها النجمة رانيا يوسف، والناقد والكاتب المغربي محمد أشويكة.

أما لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي، فتتولى رئاستها المخرجة هالة خليل، وتضم في عضويتها المنتجة السعودية المصرية باهو بخش، ومدير التصوير حسين بكر، رئيس المركز القومي للسينما، والكاتبة والمنتجة الفلسطينية ليالي بدر.