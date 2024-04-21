الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تكريم هالة خليل وغادة عادل وهند صبرى بمهرجان أسوان لسينما المرأة

غادة عادل في مهرجان
غادة عادل في مهرجان أسوان لسينما المراة

قالت المخرجة هالة خليل، خلال تكريمها في مهرجان أسوان لسينم المرأة، إنها أخذت أصعب قرار في حياتها حين تركت الهندسة واتجهت للسينما، كما شكرت والدتها التي دعمتها، وشريك حياتها الراحل حافظ هريدي الذي دعمها ووقف إلى جانبها. 

وقدمت الشكر لكل من يدعم المرأة وإبداع المرأة، وذكرت أن كل افلامها عن النساء، ولكنها تعاني حتى تجد من يوافق على إنتاج أعمالها خوفًا من عدم تحقيق افلام البطولة النسائية لأرباح، رغم وجود نجمات شباك كثر عبر تاريخ السينما المصرية. 

وتوجهت الما بويستي المكرمة من بولندا في رسالة مصورة بالشكر للمهرجان على هذا التكريم وتعتذر عن عدم تمكنها من الحضور. 

وقالت الفنانة غادة عادل خلال كلمة أثناء تكريمها إنها سعيدة وفخورة بأنها وسط هذه الأسرة من الفن والثقافة، وشكرت أهل أسوان على حفاوة الاستقبال. 

وتحدثت الفنانة هند صبري عن فيلم الافتتاح، بنات ألفة، موضحة أن هذا الفيلم تم تصويره في ١٥ يومًا تقريبًا، بأجور لا تذكر ، إلا أنه أكثر فيلم حصل على جوائز في مسيرتها ومسيرة كوثر بن هنية.

 لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، المونتيرة التونسية كاهنة عطية، وتضم في عضويتها النجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة وكاتبة السيناريو البولندية ياجودا شيلز، والمخرجة آيتن أمين. 
وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في عضويتها، النجمة ناهد السباعي، والمخرجة وكاتبة السيناريو التشيكية لوسي كرالوفا، والمخرجة وكاتبة السيناريو ميرفت كمون.

وتشكلت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري برئاسة المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، وتضم في عضويتها النجمة رانيا يوسف، والناقد والكاتب المغربي محمد أشويكة. 

أما لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي، فيتولى رئاستها المخرجة هالة خليل، وتضم في عضويتها المنتجة السعودية المصرية باهو بخش، ومدير التصوير حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما، والكاتبة والمنتجة الفلسطينية ليالي بدر. 

وتضم لجنة تحكيم مسابقة أفلام ذات أثر في عضويتها، الكاتبة الدكتورة داليا بسيوني، واللبنانية "دوريس سابا" المديرة التنفيذية لمجتمع بيروت السينمائي،  والدكتور سمير شاهين أستاذ ورئيس قسم الديكور السابق بكلية الفنون الجميلة. 

ويشارك في لجنة تحكيم مسابقة أفلام الورش، الممثلة السودانية إيمان يوسف، والنجمة راندا البحيري، والفنان التشكيلي العراقي عماد منصور.

وينظم المهرجان قسمًا خاصًا للأفلام التونسية القصيرة يضم 5 أفلام ، وهي: "شيطانة"، "نضال قيقة"، "إخوان"، "رنيم"، و"مش معروف".

مسابقة الأفلام الطويلة 

ويشارك بمسابقة الأفلام الطويلة 10 أفلام، هي: "بنات ألفة"، "رسائل الشيخ دراز" ، "بعد الأمطار الغزيرة" ، "ألمانيا"، "أحلام أندرو"، "أرتور وديانا" ،"كواليس"، "خطوط النمر" ، "الجنة تحترق"،"وودلاند". 

فيما تشهد مسابقة الفيلم القصير مشاركة 20 فيلمًا وهي: "600 جرام"، "أبيي" ، "تحت أقدام أم" ، "شي جابي" ، "بيني وبينك"، "كولورادو"، "مبعوثة السماء"، "راحة أبدية"، "ما دمت تحبني، ارحل"، "حب جليدي"، "مثل صفرة المرض"، "أنا وعيدروس"، "صيف متأخر" ،"حُطام"، "جلد بُني"، "لون البشرة" ، "بتتذكري"، "زومبي قريبًا جدًا"، "سوزان"، "خذيني إلى البيت".

كما ينظم المهرجان مسابقة للفيلم المصري ويتنافس فيها 4 أفلام، حيث يعرض بها فيلم "رحلة 404" وفيلم "ليلة العيد" وفيلم "رسائل الشيخ دراز"، و"مقسوم".

ويقيم المهرجان مسابقة بعنوان "أفلام ذات أثر" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي يتنافس على جوائزها 10 أفلام، هي: "نور عيني"، "تعليم الكبار"، "فصلة"، "نهار داخلي"، "قلتلك"، "مجرد رقم"، "زوجتي الحبيبة جيهان"، "نوارة"، "ضحكة سعاد"، "امرأة المباراة".

ويتضمن برنامج الورش التي يقيمها المهرجان 11 فيلمًا ما بين روائي ووثائقي من إبداع فتيات أسوان وشبابها، وهي: "زهرة الجوري"، "نور العزلة"، "العجلة"، "ثقب في غلاف الأمان"، "سيرة الدروب"، "بعث"، "بنات مارس"، "الغناية"، "تعيش انت"، "لا"، "قطيع ".

ويحتفي المهرجان هذا العام بالسينما الفلسطينية، حيث يعرض 6 أفلام فلسطينية تعبر عن واقع المرأة الفلسطينية وهي"أنا من فلسطين" ، "لو أخذوه"، "مستقبل مقطوع" ، "سَرد" ، "خيوط من حرير" و"محاولة للنجاة".

وينظم المهرجان هذا العام أيضًا برنامج خاص للسينما السودانية يضم 5 أفلام قصيرة هي، "حكاية مآب"، "طوبة لهن" ، "كالوس برؤوت" ، "نساء الحرب" ، "وسينامون داليا".

ويواصل المهرجان تنظيم برنامج سينما الأطفال بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ويضم 6 أفلام للأطفال.

وتعقد الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة برعاية وزارتي الثقافة، والسياحة، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وهيئة تنشيط السياحة، وشركة مصر للطيران، وبشراكة وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد الأوروبي، وهيئة دروسوس، ومؤسسة آكت، ورد ستار، ونقابة السينمائيين، والمركز القومي للسينما.

مهرجان أسوان لسينما المراة
مهرجان أسوان لسينما المراة
مهرجان أسوان لسينما المراة
مهرجان أسوان لسينما المراة
غادة عادل في مهرجان أسوان لسينما المراة
غادة عادل في مهرجان أسوان لسينما المراة
مهرجان أسوان لسينما المراة
مهرجان أسوان لسينما المراة
هالة خليل المخرجة هالة خليل هند صبري الفنانة هند صبري النجمة الفنلندية ألما بويستي غادة عادل

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