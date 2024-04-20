سوزان نجم الدين بـ «لوك» جذاب في افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة

تنطلق بعد قليل فعاليات مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في نسخته الثامنة، بتواجد عدد كبير من الممثلين، والذي من ضمنهم سوزان نجم الدين.

وظهرت سوزان خلال فعاليات حفل الافتتاح بمستوى راقِ وجذاب، وبأطلالة كلاسيكية مميزة، وذلك على هامش تواجدها في افتتاح المحفل السينمائي.

كما حرصت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، على تكريم الفنانة غادة عادل، تقديرًا لمسيرتها السينمائية التي بدأتها عام 1998 بفيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" مع المخرج سعيد حامد، والتي قدمت خلالها نوعيات مختلفة من الأفلام التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

ويكرم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، النجمة الفنلندية ألما بويستي، ويعقد دورته المقبلة برعاية وزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ووزارة السياحة، وبشراكة وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي وهيئة دروسوس ومؤسسة آكت ورد ستار ونقابة السينمائيين والمركز القومي للسينما.

وقدمت سوزان في رمضان الماضي مسلسل الحشاشين وقدمت خلاله نجاحا جماهيريا كبيرا.



مسلسل "الحشاشين" سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، أحمد عبدالوهاب، سوزان نجم الدين، سارة الشامي، عمر الشناوي.

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