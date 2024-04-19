أحمد السقا ناعيًا صلاح السعدنى: هتوحشنا يا خال

نعى الفنان أحمد السقا الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني، الذي وافته المنية منذ ساعات قليلة، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وقال السقا:"إنا لله وإنا إليهِ رَاجِعُون، البقاء والدوام لله وحده، توفى إلى رحمة الله الفنان القدير والأب الغالي الأستاذ صلاح السعدنى والد أخويا وصديقي أحمد السعدني، ربنا يرحمه ويجعله من أهل الجنة برجاء قراءة الفاتحة والدعاء، هتوحشنا يا خال".

مشوار صلاح السعدنى الفنى

انطلق الفنان المصري القدير في بداية مشواره الفني من خلال مشاركته بمسرحية "لوكاندة الفردوس" عام 1964 وشارك بأعمال متنوعة، تميز السعدني بالعديد من الأعمال الفنية لا سيما دوره في مسلسل "أرابيسك"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، إضافة لدوره المتألق بمسلسل "القاصرات" في 2013.

شارك صلاح بالعديد من الأعمال الفنية ذات القيمة السينمائية وأشهرها فيلم "الأرض" مع نجوى إبراهيم ومحمود المليجي، اسمه الكامل هو صلاح الدين عثمان إبراهيم السعدني المولود في الثالث والعشرين من أكتوبر في عام 1943.

من أهم وأشهر أدواره دور العمدة سليمان غانم في مسلسل ليالي الحلمية مع يحيى الفخراني وصفية العمري الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وحسن أرابيسك في مسلسل أرابيسك، وكذلك مسلسل الباطنية، والناس في كفر عسكر، وأبنائي الأعزاء شكرًا، ورجل في زمن العولمة.