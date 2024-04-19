ديانا رحمة: عمرو عرفة مخرج كبير ونموذج لمن حملوا الفن المصري على أكتافهم

أعربت الفنانة اللبنانية ديانا رحمة، عن سعادتها بالعمل مع المخرج عمرو عرفة، ضمن أحداث مسلسل "مليحة" الذي حظي بردود أفعال جيدة خلال شهر رمضان الماضي.

وقالت ديانا لـ"الدستور": "مسلسل "مليحة" أول تعاون لي مع الأستاذ عمرو عرفة، وانتابني شعور جيد فالوقوف أمام كاميرته، وليا الشرف الكبير بذلك، فهو من كبار المؤسسين للفن العربي".

وأضافت: "سعيدة جدًا بالتعاون معه في "مليحة"، فهو شخص مُحِب للعمل وللعاملين معه، وأول شيء وجدته فيه أنه إنسان خلوق، فبداخله إنسان كبير ورائع وقلب مفتوح للجميع، وهو إنسان مثقف جدًا ومطلع للغاية وبيعرف شغله كويس، وبيريح الممثل اللي معاه".

وتابعت: "عمرو عرفة لا يأمر الفنان بالتمثيل بالشكل الذي يريده، فهو اسم كبير في الإخراج ورغم ذلك تجده بقلب طفل صغير لكن خلف الكاميرا تجده إنسانًا رائعًا وعظيمًا وكبيرًا بفنه وعمله".

وأردفت: "أنا سعيدة للغاية للعمل معه، وهو بمثابة نموذج للمخرجين المصريين الرائعين الذين حملوا الفن المصري على أكتافهم من خلال مجهودهم الجبَّار، وأحييهم على كل ذلك الوعي والمجهود المميز".

مسلسل "مليحة"

مسلسل "مليحة" مكوَّن من 15 حلقة، وتم عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك وهو من بطولة كلًا من: دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+.