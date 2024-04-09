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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسل مليحة ملخص أحداث الحلقة الخامسة عشر والأخيرة

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

مسلسل مليحة ملخص أحداث الحلقة الخامسة عشر والأخيرة محور اهتمام الملايين من المواطنين في مختلف دول العالم حاليا خاصة مع أحداث غزة والتي تدخل في شهرها السابع.

 

مسلسل مليحة ملخص أحداث الحلقة الخامسة عشر والأخيرة 

عرض اليوم مسلسل مليحة ملخص أحداث الحلقة الخامسة عشر والأخيرة بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان دياب والتي تعرض ضمن ماراثون رمضان الدرامي 2024.

تضمنت الحلقة الخامسة عشر من مليحة العديد من الأحداث بينها الواقع الذي يعيشه قطاع غزة حاليًا وهي الحرب التي شنتها عليه قوات المحتل الإسرائيلي، والتي لم يشاهد في ضراوتها في العصر الحديث وبشاعتها حربًا، إذ أنها خالفت ومازالت تخالف جميع حقوق البشرية بل وحقوق الحيوان كذلك.

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وبين أبرز أحداث الحلقة الخامسة عشر من مليحة وفاة جدّة مليحة على يد قوات الاحتلال إلاسرائيلي إذ عثرت عليها مليحة أسفل الأنقاض بعد أن هدم الاحتلال منزلهم، لتوصيها الجدة وهي تلفظ أنفاسها ألا تتخلى عن قضيتها الفلسطينية، لا هي ولا أبنائها في المستقبل ولا أحفادها، كذلك سألت الجدة الطفلة مليحة عدة مرات عن هويتها تأكيدها وتثبيتًا عليها قبل أن تصعد روحها إلى السماء لتؤكد الطفلة للجدة "فلسطينية.. فلسطينية.. فلسطينية " فتصعد روح الجدة بعد ذلك إلى بارئها وسط انهيار وصرخات مليحة.

مسلسل مليحة الحلقة 15

 

شهدت الحلقة الخامسة عشر كذلك مساعدة الضابط أدهم للمرضى والمصابين داخل مستشفى العريش العام.

كما جاء ضمن أحداث الحلقة الأخيرة السارة شفاء زوجة خال الضابط أدهم من مرض السرطان اللعين فيما وصف الطبيب ما حدث لها أنه بمثابة المعجزة إذ كانت حالتها متأخرة، ومن الصعب أن تشفى.

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ومسلسل مليحة تكون من 15 حلقة وتم عرضه منذ النصف الثاني من شهر رمضان المبارك وهو من بطولة كلًا من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+.

 

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