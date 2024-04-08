الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

علي الطيب: "وافقت بدون تفكير على مسلسل مليحة"

علي الطيب
علي الطيب

قال الفنان علي الطيب، إن يحب المشاركة في عمل يشعر أنه سيقدم شيئًا من خلاله، متابعًا: "بخاف تجيلي فرصة مهمة وأنا مش جاهز".

وأضاف "الطيب" في مداخلة لبرنامج "التاسعة" المُذاع على القناة الأولى المصرية: "الممثل يجب أن يكون جاهزًا بدنيًا وذهنيًا ومثقفًا بالدور الذي يؤديه".

وعن مسلسل مليحة قال: "إحنا كنا مشحونين كفاية ودايمًا فلسطين في قلبنا وذهننا وبعد أحداث 7 أكتوبر الموضوع كان بشع، وكنا كلنا ندعي لأهل غزة ونشير فيديوهات وجوانا حزن كلنا، والموضوع طول أوي".

واستكمل: "أول ما اتعرض عليا المسلسل مفكرتش عمل فني يتناول القضية الفلسطينية لكي تفهم الأجيال القادمة القضية".

وتابع: “أنا أكتب سيناريوهات أيضًا وبحب أقدم الفكرة لأهل الحكاية”.

علي الطيب مسلسل مليحة مليحة التاسعة القضية الفلسطينية

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