مسلسل مليحة الحلقة 14.. أدهم يسلم مليحة وجدتها للشيخ سالم ولن ينسى البنت الفلسطينية "الجدعة"

شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل مليحة تلقي الشيخ سالم عزاء ابنه خالد الذي ذبحه الإرهابيين أمام عينيه، بعد أن تمكن الضابط أدهم من تحريره ومعه مليحة وجدتها والطبيب هشام من يد هذه العناصر الإرهابية التي قتلت ابنه.

مسلسل مليحة الحلقة 14

وكان أول المعزيين في وفاة ابن الشيخ سالم هو الضابط أدهم، وأخذ الشيخ يشكره على مواقفه معه، يتأسف له أنه فقد واحدًا من أعز أصدقاؤه وزملائه وهو الضابط مدحت أثناء عملية إنقاذهم له، ليرد عليه أدهم قائلًا إن الضابط مدحت قد تمنى الشهادة كثيرًا حتى نالها ثم دعا الله أن يلحقه به ويجعله ينال المصير ذاته.

كذلك ذهب أدهم خلال أحداث الحلقة الرابعة عشر إلى مليحة وجدتها، وقال لهم إنه بذلك قد تحققت وصية جدّ مليحة له، وهي تسليمهم للشيخ سالم والاطمئنان عليهم حتى يساعدهم في الوصول إلى المعبر، وبالتالي دخولهم إلى أرضهم فلسطين، موضحًا لهم أنهم الأن أصبحوا آمنين ويستطيعون التحرك مع الشيخ سالم لكي يصلوا إلى أرض فلسطين.

وتابع أدهم في حديثه لهم أنها قد تكون المرة الأخيرة التي يراهم فيها ولكنه لم ينساهم وتابع موجهًا حديثه إلى مليحة قائلًا أنه لن يستطيع أن ينسى الفتاة، الفلسطينية الجدعة التي تبرعت له بدمها.

كما ردت عليه مليحة قائلة إنها كانت تخشى ألا تراه مرة أخرى، ولكن أشاء القدر أن تراه ثانية لتشكره على ما فعله معها ومع جدتها وجدها من قبل قائلة له "أنقذت حياتي مرتين" وتقصد المرة الأولى في السلوم عندما خلصها هي وجدها من القنبلة التي وضعها أحد الإرهابيين في المركبة التي كانوا فيها، والمرة الثانية هذه المرة عندما خطفوها الإرهابيون.

أبطال مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 فى النصف الثانى من الشهر الكريم ويتكون من 15 حلقة، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

مواعيد عرض مسلسل مليحة

واليوم تعرض الحلقة الرابعة عشر من مسلسل مليحة على قناة ON في تمام الساعة 11:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 8:15 صباحًا، كما تعرض على قناة CBC في تمام الساعة 6:05 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحاً.

أما على قناة الحياة يعرض المسلسل في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it.