"مليحة" تخطف قلوب المشاهدين فى الحلقات الأخيرة من عرضها

منذ بثها الأول، استطاعت أحداث مسلسل "مليحة" أن تستحوذ على اهتمام الجمهور العربي وتفاعلهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فقصة هذه الفتاة الفلسطينية التي اضطرت للنزوح من غزة إلى ليبيا ثم محاولتها العودة إلى وطنها، أثارت موجة من التعاطف والمشاعر المتناقضة بين الألم والأمل لدى المتابعين.

وما ميز هذا المسلسل هو جرأته في تناول القضية الفلسطينية بعمق وواقعية، دون الخوف من الاتجاهات السياسية المختلفة، فالمؤلف والمخرج نجحا في رسم لوحة إنسانية مؤثرة عن معاناة الشعب الفلسطيني والتشتت الذي يعيشه جراء ممارسات الاحتلال.

مسلسل مليحة

وتعد شخصية "مليحة"، بطلة العمل، التي تجسدها الفنانة الفلسطينية سيرين خاص، هي البوصلة التي توجه المسلسل نحو إيصال رسالته الإنسانية، فهي فتاة طموحة حاولت اللجوء إلى ليبيا بحثًا عن حياة أفضل بعد تدمير منزلها في غزة، لكنها تواجه تحديات جديدة هناك تضطرها للسعي من جديد للعودة إلى فلسطين.

مسلسل مليحة

وقد أثار تفاعل "مليحة" مع الضابط المصري "أدهم" الذي ساعدها في رحلة العودة، موجة من التعاطف والتفاؤل بإمكانية تحقيق الأمل في ظل المعاناة، فمشاهد اللقاءات بينهما ركزت على البعد الإنساني للقضية الفلسطينية.

مسلسل مليحة

بالإضافة لذلك، نجح المسلسل في تسليط الضوء على معاناة النازحين الفلسطينيين في الدول المجاورة وصعوبة عودتهم إلى أرضهم المغتصبة، وهو ما جعل المشاهدين يتعاطفون مع شخصية "مليحة" ويتابعون بشغف رحلتها لاستعادة حلمها في العودة.

وبهذا أثبت "مليحة" أنه ليس مجرد مسلسل درامي، بل منظومة إنسانية متكاملة تعكس حقيقة واقع الشعب الفلسطيني المأساوي، ولعل هذا ما جعله يخطف قلوب وعقول المشاهدين في الحلقات الأخيرة.

مسلسل مليحة

رواد التواصل الاجتماعي عن "مليحة": عيطنا كلنا

ويعتبر "مليحة" من أكثر الأعمال التي نجحت في جذب الجمهور نحو متابعتها منذ بداية شهر رمضان الكريم، وباستخدام أداة "Waklet" قمنا بجمع ردود الأفعال على المسلسل، التي أشادت بجرأة عرض القضية الفلسطينية:

مسلسل مليحة

موعد عرض مسلسل "مليحة"

يعرض المسلسل على قناة CBC الساعة 6:5، والإعادة الساعة 9:45 مساءً، كما يعرض على قناة الحياة الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

وتعرضه أيضًا قناة أون الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا، فيما تعرضه منصة WATCH IT، الساعة 6:05 مع قرب أذان المغرب.

أبطال مسلسل "مليحة"

المسلسل من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة،ويقوم ببطولته: دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم.