الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل مليحة ل"ميرفت أمين" و"دياب"..موعد إعادة عرض الحلقة ١٣

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

مع اقتراب انتهاء حلقات مسلسل مليحة بانتهاء شهر رمضان المبارك، تزداد الحلقات الأخيرة لمسلسل مليحة في الإثارة وجذب انتباه المشاهدين، وبالتالي يهتم الكثيرين بمعرفة موعد إعادة مسلسل مليحة لـ "ميرفت أمين "و"دياب"، وتحديدًا موعد إعادة مسلسل مليحة الحلقة ١٣، والتي عرضت أمس مع تبقي حلقتين فقط على انتهاء العمل.

نعرض في السطور التالية موعد إعادة مسلسل مليحة لـ "ميرفت أمين "و"دياب" الحلقة ١٣ والتي تعرض أكثر من مرة خلال اليوم وفقا للمواعيد التالية:-

مسلسل مليحة موعد إعادة عرض الحلقة الثالثة عشر 

إعادة الحلقة ١٣ من مسلسل مليحة تكون على قناة سي بي سي في تمام الساعة 9:45 صباحا، والعرض الأول في تمام الساعة السادسة.

أما مواعيد إعادة مسلسل مليحة الحلقة ١٣ على قناة الحياة تكون الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

كذلك يكون موعد إعادة عرض الحلقة الثالثة عشر من مسلسل مليحة على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحًا.

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"مليحة" تخطف قلوب المشاهدين فى الحلقات الأخيرة من عرضها

مسلسل مليحة الحلقة الثالثة عشر ملخص الأحداث 

وكانت قد انتهت الحلقة 13 من مسلسل مليحة على تمكن الضابط أدهم من تخليص مليحة وجدّتها والشيخ سالم والطبيب هشام من أيدي العناصر الإرهابية وقتلهم جميعًا.

إلا أن ذلك تسبب في استشهاد الضابط خالد زميل أدهم بعد أن أطلق الإرهابيون عليه النار ليقوم بتوصية أدهم على أبنائه قائلًا “عيالي يا أدهم”، ثم ردد الشهادتين، وبعدها فاضت روحه إلى السماء.

كما شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل مليحة استدعاء الشيخ سالم ومليحة إلى أمير الجماعة الإرهابية، وقال الشيخ للأمير لا سلام عليكم ولا كلام وتابع موجهًا حديثه إلى ما يدعونه أمير الجماعة أن ذلك هو ما تفلحون في فعله وهو خطف وتعنيف النساء والشيوخ، والعزّل باسم الدين وترك أعداء الدين الحقيقيين.

 وقالت مليحة لأمير الجماعة الإرهابية أيضًا "كيف تعذبوني وأنا فلسطينية، تاركين أعداء الوطن".

ليرد عليهم ما يطلق على نفسه "أمير الجماعة" قائلًا أنه قد خطف الشيخ سالم لأنه يساعد ما أطلق عليهم أعداء الدين ويقصد بهم الضابط أدهم وجنوده من ضباط الحدود.

وفي ردّه على مليحة قال "أما انتي لم نخطفك لأنك فلسطينية..بل يجب عليكي أن تفرحي، لأننا قمنا بخطفك لتكوني من نساء الأمير"، وهنا بصقت مليحة عليه على الفور معبرة عن قرفها من حديثه واشمئزازها.

كذلك قال له الشيخ سالم أن أرض سيناء كانت ومازالت ترى من الأعداء الكثيرين، ولكن في النهاية أصحاب الأرض هم من يكتب لهم النصر.

أبطال مسلسل مليحة 

ومسلسل مليحة من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلًا من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

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