الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل مليحة الحلقة 13.. مليحة تبصق على أمير الجماعة بعد طلبها لتكون من نسائه

خلال الحلقة الثالثة عشر من مسلسل مليحة يتوصل الضابط أدهم إلى معرفة المكان الذي يحتجز فيه الإرهابيون مليحة وجدّتها والشيخ سالم والطبيب هشام، ويراقبهما بهدف الانقاض على العناصر الإرهابية وتخليص مليحها ورفاقها منهم.

مسلسل مليحة الحلقة 13

كما شهدت أحداث مسلسل مليحة الحلقة 13 كذلك استدعاء الشيخ سالم ومليحة إلى أمير الجماعة الإرهابية، وقال الشيخ للأمير لا سلام عليكم ولا كلام وتابع موجهًا حديثه إلى ما يدعونه أمير الجماعة أن ذلك هو ما  يفلحون في فعله وهو خطف وتعنيف النساء والشيوخ، والعزّل باسم الدين وترك أعداء الدين الحقيقيين.

 وقالت مليحة لأمير الجماعة الإرهابية أيضًا: "كيف تعذبوني وأنا فلسطينية، تاركين أعداء الوطن".

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ليرد عليهم كبير الجماعة الإرهابية "أمير الجماعة" قائلًا إنه خطف الشيخ سالم لأنه يساعد ما أطلق عليهم أعداء الدين ويقصد بهم الضابط أدهم وجنوده من ضباط الحدود.

وفي رده على مليحة قال "أما انتي لم نخطفك لأنك فلسطينية..بل يجب عليكي أن تفرحي لأننا قمنا بخطفك لتكوني من نساء الأمير"، وهنا بصقت مليحة عليه على الفور معبرة عن قرفها من حديثه واشمئزازها.

كما قال له الشيخ سالم إن أرض سيناء كانت ومازالت ترى من الأعداء الكثيرين، ولكن في النهاية أصحاب الأرض هم من يكتب لهم النصر.

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مسلسل مليحة الحلقة الثانية عشر 

وكانت الحلقة 12 من مسلسل مليحة شهدت، استشهاد خالد نجل الشيخ سالم العابد، على يد الإرهابيين، حيث حاصر الإرهابيون خالد والشيخ سالم ومليحة وألطاف في إحدى الواحات، بعدما تعذر وصولهم للمعبر بسبب حظر التجول، ليقوم أحد الإرهابيين بذبح خالد أمام والده سامي مغاوري عندما حاول مقاومتهم، وذلك بسبب تعاون الشيخ مع الجيش المصري.

أبطال مسلسل مليحة 

ومسلسل مليحة يتكون من 15 حلقة ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 فى النصف الثانى من الشهر الكريم، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

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