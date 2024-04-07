مليحة الحلقة 13.. دياب يعزي عبد الله في شقيقه ويعده بعودة الشيخ سالم

في بداية الحلقة الثالثة عشر من مسلسل مليحة قام الضابط أدهم بتعزية ابن الشيخ سالم "عبد الله"في شقيقه خالد الذي ذبح على يد العناصر الإرهابية.

وخلال الحلقة سأل عبد الله الضابط أدهم عن مصير والده المخطوف الشيخ سالم مع مليحة وجدتها والطبيب هشام، وقبل أن يكمل حديثه وعده أدهم بأنه وفرقته سيعيدونه ويأتون له بحقه.

كذلك شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل مليحة دخول الضابط أدهم وأحد الضباط إلى واحدًا من الأنفاق لاتباع أثر العناصر الإرهابية، وترهيبهم وبالفعل نجحوا في ذلك، وخلال حديث الضابط أدهم إلى مرافقه قال له "عايزين نجيب حق ابن الشيخ سالم"، في إشارة إلى خالد الذي ذبح أمام والده الشيخ سالم.

مسلسل مليحة الحلقة الثانية عشر

وكان قد شهد مسلسل مليحة الحلقة 12، استشهاد خالد نجل الشيخ سالم العابد، على يد الإرهابيين، حيث حاصر الإرهابيون خالد والشيخ سالم ومليحة وألطاف في إحدى الواحات، بعدما تعذر وصولهم للمعبر بسبب حظر التجول، ليقوم أحد الإرهابيين بذبح خالد أمام والده سامي مغاوري عندما حاول مقاومتهم، وذلك بسبب تعاون الشيخ مع الجيش المصري.

وخلال الحلقة 12 من مسلسل مليحة تحدث المجند بسيوني عن منظمة سيناء العربية، وذلك أثناء حديثه مع المقدم آدهم "دياب" عن اشتراك والده في كل من حرب الاستنزاف مع المنظمة، وكذا مشاركته في نصر أكتوبر المجيد وذلك ضمن سلاح الاستطلاع بالجيش المصري.

ومنظمة سيناء العربية هي منظمة فدائية انشأتها المخابرات الحربية المصرية وذلك عقب الهزيمة مباشرة، وقد أُعلن عن وجودها رسميًا فى ديسمبر 1968.

أبطال مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة يتكون من 15 حلقة ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 فى النصف الثانى من الشهر الكريم، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.