الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسل مليحة لـ دياب و ميرفت امين .. ملخص أحداث الحلقة الثانية عشر

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

مع قرب انتهاء حلقاته شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل مليحة، والذي يعرض ضمن ماراثون دراما رمضان 2024 أحداثًا مهمة تقترب من وضع النهاية لذلك المسلسل،و الذي يعد أول مسلسل يتناول القضية الفلسطينية.

ونستعرض فيما يلي ما جاء  في ملخص الحلقة الثانية عشر من المسلسل:

مسلسل مليحة ملخص الحلقة الثانية عشر 

شهدت الحلقة 12 من مسلسل مليحة، حدوث العديد من الخلافات بين أمير المصري، وخطيبته فريدة، وذلك بسبب إصراره على الهجرة، إذ قام بتجهيز أوراقه بعد أن كان الأمر مجرد فكرة.

وذلك هو الأمر الذي جعل فريدة تخبر الأسرة بما يخفيه علي ليصابوا بالصدمة، كما اعترض والد فريدة وأخبره بأنه في حالة إصراره على رأيه فلن تسافر معه فريدة.

لذا أوضح "علي" أمير المصري أنه مضطر للسفر، حيث لا يجد راحته في مصر ولا يحصل على راتب كاف من عمله كطبيب أسنان يكفيه لفتح بيت جديد وتأسيس أسرة، لذا يضطر أن يخصص جزءًا من وقته لإعطاء دورس خصوصية للأطفال في مادة الإنجليزية.

لتقوم والدته ميرفت أمين بعد ذلك بنصيحته أن أموره أفضل من غيره، وهناك أشياء أخرى يجب أن يضعها في عين الاعتبار، بينما حزنت نوال المصابة بالسرطان لسفره وتعلق مصير ابنتها فريدة به في وقت هي في أشد الحاجة لوجود أبنائها بجانبها.

كما جاء ضمن الأحداث الهامة في الحلقة 12 من مسلسل مليحة والتي عرضت أمس، ذبح ابن الشيخ سالم أمام عينيه وخطفه هو ومليحة وجدتها وكذلك الطبيب هشام على يد مجموعة من العناصر الإرهابية، وذلك بسبب مساعدة الشيخ للضابط أدهم.

موعد إعادة مسلسل مليحة لـ ميرفت أمين ودياب الحلقة 12

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مسلسل مليحة مواعيد عرض الحلقة الثالثة عشر 

يعرض مسلسل مليحة الحلقة الثالثة عشرة على قناة cbc الساعة 6:5، وتكون الإعادة الساعة 9:45 مساء.

كما أن موعد عرض مليحة الحلقة 13 على قناة الحياة في الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 5:15 صباحًا.

وموعد عرض الحلقة 13 من المسلسل على قناة أون في الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

أبطال مسلسل مليحة

مليحة بطولة ميرفت أمين ودياب والفنان أمير المصري، وكل من الفنانين علي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي، وهو من إنتاج شركة D S+، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة.

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