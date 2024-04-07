مسلسل مليحة الحلقة الثانية عشر.. هموم عائلة أدهم تزداد بسفر شقيقه والسرطان

اطمأن الضابط أدهم الشاعر - دياب - خلال الحلقة الثانية عشر من مسلسل مليحة على أفراد كتيبته وأوصاهم بتنفيذ التعليمات والعمل الجاد، إلا أن والدته أخبرته بخوفها عليه، وذلك بسبب ما حدث له في أثناء خدمته في السلوم.

ومن ناحية أخرى تزداد هموم عائلة أدهم بإصرار نوال زوجة أخيها على عدم تلقى علاج السرطان، وكذلك أزمة عادل زوج شقيقة أدهم المالية وتأثيرها على الأسرة، وأيضًا خلافات على مع فريدة.

وكان قد شهدت مسلسل مليحة الحلقة 12، خلافات بين علي "أمير المصري"، وخطيبته فريدة "مروة أنور"، وذلك بسبب إصراره على الهجرة، إذ قام بتجهيز أوراقه، فاضطرت فريدة أن تخبر الأسرة بما يخفيه علي ليصيابوا بالصدمة، وقد اعترض والد فريدة وأخبره بأنه في حالة إصراره على رأيه فلن تسافر معه.

وأوضح علي للعائلة أنه مُضطر للسفر، إذ أنه لا يجد راحته في مصر، ولا يحصل على راتب كافٍ من عمله كطبيب أسنان يكفيه، لفتح بيت جديد ولتأسيس أسرة، كما أوضح لهم أنه اضطر تخصيص جزءًا من وقته لإعطاء دورس خصوصية في للأطفال في مادة الإنجليزية.

وعلى إثر ذلك القرار الذي اتخذه علي نصحته أمه بأن أموره هي أفضل من الكثيرين، كما حزنت نوال المصابة بالسرطان لسفره وتعلق مصير ابنتها فريدة به في وقت هي في أشد الحاجة لوجود أبنائها بجانبها.

وكانت قد شهدت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل مليحة أحداثًا هامة، ويأتي أبرزها وداع أسرة الشيخ سالم مليحة وجدتها، وشكرهم على حسن ضيافته واستقباله لهم، كذلك ودعهم الدكتور هشام "على الطيب"، كما شهدت الحلقة إعطاء الطبيب هشام مليحة أسورة هدية مكتوب عليها "النصر قريب"، وذلك لتتذكر بها في فلسطين، إذ أخبرته أنها تريد العودة إلى فلسطين سريعًا، قائلة أنها ودعت 3 من أسرتها خلال أسبوع، وترغب أن تموت في أرضها.

أبطال مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة من المسلسلات المكونة من 15 حلقة وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلًا من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.