مسلسل مليحة الحلقة 12.. منظمة سيناء العربية أبطال أرض الفيروز ودورهم في حرب أكتوبر

تحدث المجند بسيوني خلال أحداث الحلقة 12 من مسلسل مليحة، للنجمة ميرفت أمين والفنان دياب عن منظمة سيناء العربية، أثناء حديثه مع المقدم آدهم "دياب" عن اشتراك والده في كل من حرب الاستنزاف مع المنظمة، وكذا مشاركته في نصر أكتوبر المجيد ضمن سلاح الاستطلاع بالجيش المصري.

مسلسل مليحة الحلقة 12

ومنظمة سيناء العربية هي منظمة فدائية أنشأتها المخابرات الحربية المصرية عقب الهزيمة مباشرة، وقد أُعلن عن وجودها رسميًا فى ديسمبر 1968.

وقد استمرت المنظمة فى نضالها خلف خطوط العدو حتى حرب أكتوبر 1973، وبعد الحرب صدرت توجيهات بحلها بصورة نهائية وقد أطلق على أفرادها وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه ديان لقب "الأشباح".

وقد شاركت هذه الجماعة بشكل رئيسي مع مجموعة 39 قتال وساعدت في تنفيذ الكثير من المهام الناجحة.

وحسب ما قاله اللواء فؤاد حسين فى كتابه عن سيناء، كان عدد أعضاء المنظمة 770 شخصًا، 13 منهم من رجال المخابرات الحربية، والبقية من المدنيين المناضلين من عدة محافظات، وكان لأبناء سيناء نصيب الأسد من البسالة والنضال، اذ بلغ عدد المناضلين السيناويين داخل المنظمة 688 فدائيًا.

كما كانت تدار أعمال المنظمة داخل سيناء من خلال ثلاثة مراكز قيادة فى بورسعيد والإسماعيلية والسويس.

ملخص الحلقة الحادية عشر

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل مليحة الذي عرض اليوم، أول ظهور للجدّ السيناوي الذي يلعب دوره الفنان سامي مغاوري في المسلسل، وهو الذي اعتاد بتعليقه الصوتي منذ بداية حلقات مسلسل مليحة أن يسرد في كل حلقة لحفيده "يحيي" عن قصص وحقائق تخص الفلسطينية كاشفًا له عنها.

مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة من المسلسلات المكونة من 15 حلقة وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

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