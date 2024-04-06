مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 27.. ياسين يعنف سعيد بسبب خطف ابن عجوزة

شهدت الحلقة 27 من مسلسل بيت الرفاعي تصاعدا كبيرا في الأحداث التي استكملت مشهد الحلقة السابقة من حيث انتهت، ويعرض العمل على قناة أون حصريا بالتزامن مع عرضه على منصة واتش إت.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 27

حرص “سعيد” محمد لطفي، على مساعدة “ياسين” أمير كرارة، بإثبات براءته من تهمة قتل والده وعمه، فقرر خطف ابن “عجوزة” المساعد الأول لـ “فاروق” احمد رزق، للضغط عليه اجباره بالاعتراف بجرائم فاروق.

وعندما علم “ياسين” بخطف الطفل انفعل وعنف “سعيد” بشدة، لتدخل الطفل في الصراع القائم بينه وبين فاروق، خاصة وأن يبدو الطفل أنه في حالة ذعر بسبب اختطافه، وأمر سعيد باسترجاع الطفل من حيث أخذه.

استعان سعيد بجمالات لتقنع شقيها ياسين بأن خطف الطفل لمصلحته لأنها الوسيلة الوحيدة للضغط على عجوزة بالاعتراف بكل شيء عن فاروق الذي دبر مكائد عديدة لياسين، ولكن الأخير رفض فكرة اختطاف الطفل خاصة انه ليس له أي ذنب ولا لوالدته التي بالتأكيد قلقة عليه، ولكن وعدته جمالات أنهم سيحسنون معاملة الطفل لحين حل مشكلته وإثبات براءته بعد اعتراف عجوزة بالحقيقة.

ذهب عجوزة لفاروق ليتحدثا في أمر تجارة الآثار مع المعلم أيوب، كما سال عجوزة فاروق عن سبب عدم قتله ليحيي ولكن فاروق اجابه بانه قضيته ليس يحيي ولكنه دبر له مكيدة أخرى كنوع من التهديد فقط ولم يحتاج أكثر من ذلك معه، واثناء تحدثهما، تلقى عجوزة مكاملة هاتفية من زوجته تخبره بان طفله اختطف من قبل مجموعة اشخاص مجهولون مما اثار غضب عجوزة وغادر لحل مشكلة اختطاف طفله.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالاحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين أفراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و“فاروق” أحمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

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