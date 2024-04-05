الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 26.. رقية سر دخول ياسين كلية الطب

بيت الرفاعي
بيت الرفاعي

يواصل مسلسل "بيت الرفاعي" كشف أسراره من حلقة لأخرى، وكشفت الحلقة 26 التي عرضت منذ قليل عن سر امتهان "ياسين" أمير كرارة لمهنة الطب.

 

مسلسل "بيت الرفاعي" تفاصيل أحداث الحلقة 26

بدأت أحداث الحلقة 26 من مسلسل بيت الرفاعي بمشهد فلاش باك بين ياسين ووادلته صفية قبل وفاتها، حيث كانا يتحدثا عن مرض "رقية" ملك قورة، الهيموفيليا والذي يعد مرض خطر إذا اصيب المصاب به بنزيف، فاعربت "صفية" عن خوفها الشديد على ابنتها من هذا المرض ومضاعفاته خاصة بعد زواجها.

 

وحاول “ياسين” إقناع والدته بأن من الممكن التأقلم مع المرض إذا تم التعامل معه بشكل صحيح، وطمأنها بأن هناك حالات عديدة مصابة بهذا المرض وتزوجوا ولم يحدث لهم شيء، لتعرب صفية عن حبها الشديد لـ ابنها ياسين، ولفتت له أنه دخل كلية الطب بسبب إصراره على علاج "رقية"، نظرًا لحبه وتعلقه الشديد بها كأخته الصغرى.

 

مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 27

يبحث الجمهور عن مواعيد وقنوات عرض مسلسل "بيت الرفاعى"، الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتذاع الحلقة 27 غدًا السبت على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 9 مساء.
 

مسلسل مليحة الحلقة 11.. الظهور الأول للجد السيناوي وحفيده

مسلسل صيد العقارب الحلقة 26.. ياسين يطلب السماح من زوجته ويعدها بزيارة قريبة

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل "بيت الرفاعي" يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالأحداث غير المتوقعة والمفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا ؛ياسين" أمير كرارة، و"فاروق" احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.
 

أبطال مسلسل "بيت الرفاعي"

مسلسل بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

يهمك أيضا:

مسلسل بيت الرفاعي بيت الرفاعي موعد عرض بيت الرفاعي موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي موعد اعادة مسلسل بيت الرفاعي قصة مسلسل بيت الرفاعي أبطال مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض مسلسل امير كرارة مسلسل امير كرارة أمير كرارة قنوات عرض بيت الرفاعي قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي موعد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة السادسة والعشرون من بيت الرفاعي بيت الرفاعي الحلقة السادسة والعشرون بيت الرفاعي الحلقة 26 الحلقة 26 من مسلسل بيت الرفاعي الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل بيت الرفاعي مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل بيت الرفاعي لـ "أمير كرارة" ملخص الحلقة 25

موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة الحلقة 25

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 25.. فاروق يفتح قلبه لرقية ووالدته تعترف للشرطة بالحقيقة

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 25| ياسين ينجح في خطف والدة فاروق.. ورقية تواصل خطتها

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 25| يحيى يُحرر محضرا ضد فاروق.. والأخير يطمئن على الجنين

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 25.. كواليس قتل عبد الحميد على يد فاروق

قيادات "المتحدة" يزورون قطاع الإنتاج الوثائقى وقناة الوثائقية.. والفقى يشيد بمجهودات العاملين

مؤلفة مسلسل بقينا اتنين: حاولنا تقديم مشكلة صدمة ما بعد الطلاق بطريقة نفسية

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

إمام عاشور يكشف هل مازال زملكاوي؟

زلزال عنيف يضرب نيويورك.. وإيقاف جلسة مجلس الأمن بعد اهتزاز القاعة (فيديو)

إمام عاشور: "جمهور الأهلى سامحنى.. ودلوقتى بيقولولى ابن النادى"

إمام عاشور لـ"ع المسرح": لم أفكر بنسبة 1% بشأن انضمامى للأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

صور

تخفيضات وإقبال على السلع وكعك العيد

أجواء رمضان بحارة درويش

ليالى رمضان فى المعز

محطة تل أبيب

المزيد

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية

أولمرت: نتنياهو يواصل الحرب فى غزة لإنقاذ نفسه

اليوم 182 للعدوان.. إسرائيل تواصل جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين بغزة قصفًا وتجويعًا