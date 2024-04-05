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فن

مسلسل مليحة الحلقة 11.. الظهور الأول للجد السيناوي وحفيده

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

مسلسل مليحة الحلقة 11.. شهدت الظهور الأول للجدّ السيناوي الذي يلعب دوره الفنان سامي مغاوري، وهو يسرد لحفيده "يحيي" القصص والحقائق حول القضية الفلسطينية.

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وظهر الحفيد يحيي، وهو يقول لجده أنه قام بتسجيل حكاياته له عن فلسطين على هاتف والده المحمول، كما أخبر زملاؤه في المدرسة عنها، وحكى لهم هو الأخر عنها، متمنيًا أن يُصبح مدرسًا للتاريخ في المستقبل.

مسلسل مليحة ملخص الحلقة العاشرة 

بدأت الفتاة الفلسطينية مليحة، في تنفيذ وصية جدها المتوفي والذهاب إلى أحد البدو العرب ليساعدها هي وجدتها في الذهاب إلى غزة، كما ساعدهما سابقًا، في الوصول إلى ليبيا.

وظهرت مليحة "سيرين خاص" خلال أحداث الحلقة العاشرة من المسلسل، وهي تخبر الطبيب هشام "علي الطيب"، بذهابها هي وجدتها إلى العريش، وتحديدًا إلى أحد شيوخ البدو من معارف جدها، ليساعدها هي وجدتها في دخول المعبر، ثم العودة بعد ذلك إلى بلدهم، إلا أن الطبيب هشام والذي اعترف بحبه الشديد لها إلى شقيقته يصر على الذهاب معها إلى العريش وعلى أن يساعدها.

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مسلسل مليحة تفاصيل الحلقة 11

كما شهدت الحلقة العاشرة خروج الضابط أدهم مع خطيبته “نوسة، وخلال ذلك تحدثت معه معبرة عن شعورها بأن مليحة ”سيرين"  تحبه، وأن ذلك كان ظاهرًا عليها من خلال نظراتها له، وهو الأمر الذي نفاه أدهم، وأخبرها أن مليحة قد تعرضت للكثير من الأحداث الصعبة منذ طفولتها في فلسطين مثل معايشتها للقتل والتهجير من قبل جيش الاحتلال، وهجرتها هي وأسرتها إلى ليبيا وهناك قتل والدها ووالدتها بين يديها، ثم وفاة جدها موضحًا أن كل تلك اللحظات الصعبة جعل مشاعرها تبدو متخبطة.

أبطال مسلسل مليحة 

و مسلسل مليحة من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج  شركةDS+، وهو من بطولة كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور،  أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

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