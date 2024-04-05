الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل مليحة لـ دياب وميرفت أمين الحلقة 10

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية، عمليات بحث موسعة حول موعد إعادة مسلسل مليحة الحلقة 10، وذلك عقب عرضها علي عدد من القنوات والمحطات الفضائية ضمن دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المبارك.

 مسلسل مليحة مواعيد إعادة الحلقة 10

وتعرض حلقة الإعادة من مسلسل مليحة الحلقة العاشرة على قناة cbc الساعة 9:45 مساء، وعلي قناة الحياة الإعادة الأولى في الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 5:15 صباحًا.

كذلك تعرض إعادة الحلقة 10 من مسلسل مليحة على قناة أون الساعة 8:15 صباحًا.

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مسلسل مليحة الحلقة العاشرة يكشف ضوابط زواج ضباط الجيش المصري من أجانب

وإلى جانب ذلك، يعرض مسلسل الفنانة ميرفت أمين مليحة عبر منصة WATCH IT، بدءا من الساعة 6:05 مع قرب أذان المغرب

مسلسل مليحة تفاصيل أحداث الحلقة 10

بدأت أحداث الحلقة 10 من مسلسل مليحة، باعتراف هشام إلى أخته بحبه الشديد لمليحة، وأنه كلما قرر الاعتراف لها يحدث شيء يفسد الأمر، ويقوم بالاتصال إلى فاطمة التي تقيم لديها مليحة للاطمئنان عليها، فتخبره أنها عادت إلى المنزل ولكنها نائمة الآن.

كما تحدث هشام خلال الحلقة العاشرة من مسلسل مليحة، إلى شقيقته وإخبارها بتهرب مليحة منه بشكل مستمر، فيما تؤكد له شقيقته أن ما حدث مع مليحة ليس سهلا وخاصة فقدان أفراد أسرتها، وطلبت منه عدم الإلحاح عليها بالاهتمام الزائد.

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وتحدثت نوسة مع فريدة عن سبب خناقتها مع “علي” بعد عقد قرانهما، لتعترف لها أن علي قدم على هجرة، ويسعى للحصول على عقد عمل خارج مصر، دون أن يخبر أي حد، ما يصيب نوسة بالصدمة، ولكن تطلب منها فريدة عدم إخبار أي شخص في الأسرة حتى تعلم من "علي" ماذا سيفعل.

مسلسل مليحة موعد عرض الحلقة 11

يعرض مسلسل مليحة الحلقة الحادية عشر على قناة cbc الساعة 6:5، والإعادة الساعة 9:45 مساء.

كذلك موعد عرض مليحة الحلقة 11 على قناة الحياة فهي في الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 5:15 صباحًا.

وموعد عرض الحلقة 11 من المسلسل على قناة أون في الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

وإلى جانب ذلك يعرض مسلسل الفنانة ميرفت أمين مليحة عبر منصة WATCH IT، بدءا من الساعة 6:05 مع قرب أذان المغرب.

قصة مسلسل مليحة

قصة مليحة حول الفتاة الفلسطينية التي تحمل الاسم ذاته، والتي هاجرت مع أسرتها منذ أن كانت طفلة إلى ليبيا بعد الانتفاضة الثانية، وعملت فيها كممرضة كما تعرضت فيها وأسرتها إلى عمليات إرهابية أفقدتها جزءًا من عائلتها، وقررت العودة مرة أخرى إلى ديارها في فلسطين، وخلال رحلتها من ليبيا إلى فلسطين تلتقى بالضابط المصري أدهم ويحدث بينهم الكثير من الأمور ولا يعرف هل سيرتبطا ببعضهما أم لا.

أبطال مسلسل مليحة

مليحة بطولة ميرفت أمين ودياب والفنان أمير المصري، وكلًا من الفنانين علي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي، وهو من إنتاج شركة D S+، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة.

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