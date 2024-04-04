الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل مليحة لـ"دياب وميرفت أمين" تفاصيل الحلقة 10

مليحة
مليحة

شهدت الحلقة العاشرة من  مسلسل مليحة، أحداثا كثيرة تدور حول محاولات مليحة المستمرة لإنهاء أوراقها واستعدادها للسفر إلى بلادها مرة أخرى.

مسلسل مليحة أحداث الحلقة 10 

وبدأت أحداث الحلقة 10 من مسلسل مليحة، باعتراف هشام إلى أخته بحبه الشديد لمليحة، وأنه كلما قرر الاعتراف لها يحدث شيء يفسد الأمر، ويقوم بالاتصال إلى فاطمة التي تقيم لديها مليحة للاطمئنان عليها، فتخبره أنها عادت إلى المنزل ولكنها نائمة الآن.

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مسلسل مليحة الحلقة العاشرة.. مليحة تتهرب من هشام

كما تحدث هشام خلال الحلقة العاشرة من مسلسل مليحة، إلى شقيقته وإخبارها بتهرب مليحة منه بشكل مستمر، فيما تؤكد له شقيقته أن ما حدث مع مليحة ليس سهلا وخاصة فقدان أفراد أسرتها، وطلبت منه عدم الإلحاح عليها بالاهتمام الزائد.

وعلى صعيد آخر من مسلسل مليحة الحلقة 10، تحدثت نوسة مع فريدة عن سبب خناقتها مع علي بعد عقد قرانهما، لتعترف لها أن علي قدم على هجرة، ويسعى للحصول على عقد عمل خارج مصر، دون أن يخبر أي حد، مما يصيب نوسة بالصدمة، ولكن تطلب منها فريدة عدم إخبار أي شخص في الأسرة حتى تعلم من علي ماذا سيفعل.

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مسلسل مليحة موعد عرض الحلقة 11

يعرض مسلسل مليحة الحلقة الحادية عشر على قناة cbc الساعة 6:5، والإعادة الساعة 9:45 مساء.

كذلك موعد عرض مليحة الحلقة 11 على قناة الحياة فهي في الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 5:15 صباحًا.

وموعد عرض الحلقة 11 من المسلسل على قناة أون في الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

وإلى جانب ذلك يعرض مسلسل الفنانة ميرفت أمين مليحة عبر منصة WATCH IT، بدءا من الساعة 6:05 مع قرب أذان المغرب.

قصة مسلسل مليحة

قصة مليحة حول الفتاة الفلسطينية التي تحمل الاسم ذاته، والتي هاجرت مع أسرتها منذ أن كانت طفلة إلى ليبيا بعد الانتفاضة الثانية، وعملت فيها كممرضة كما تعرضت فيها وأسرتها  إلى عمليات إرهابية أفقدتها جزءًا من عائلتها، وقررت العودة مرة أخرى إلى ديارها في فلسطين، وخلال رحلتها من ليبيا إلى فلسطين تلتقى بالضابط المصري أدهم ويحدث بينهم الكثير من الأمور ولا يعرف هل سيرتبطا ببعضهما أم لا.

أبطال مسلسل مليحة

مليحة بطولة ميرفت أمين ودياب والفنان أمير المصري، وكلًا من الفنانين علي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي، وهو من إنتاج شركة D S+، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة.

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