الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

أنور خليل يكشف أسباب تحمسه لخوض تجربة "مليحة"

انور خليل
انور خليل

عبر الفنان أنور خليل عن سعادته بردود الأفعال التي جاءته على مسلسل مليحة، والذي يقدم خلاله شخصية جد الفتاة الفلسطينية التي تحمل نفس اسم المسلسل.

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وعن الأسباب التي جعلته يتحمس لخوض التجربة قال لـ"الدستور": "أكثر الأشياء التي حمستني في التجربة أنه عمل يتناول قضية مهمة وهي القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى التداعيات التي تخصها، وما حصل في الانتفاضة الثانية عام 2000 ومعاناة عائلة فلسطينية كما أن العمل يقدم ما حدث في غزة في هذه الفترة والذي يتكرر كل سنتين أو ثلاثة هناك".

وتابع: "كما يتطرق العمل إلى ما يحدث الآن هناك، فهذا موضوع مهم للغاية فعندما تم تقديم ملخص المسلسل سيطرت عليا الفكرة واهتميت بها، كما أن الفكرة الثانية أو السبب الثاني الذي حمسني للتجربة هو أني أتواجد وأعود إلى مصر واشتغل فيها، وهناك معلومة لعل الكثيرون لا يعلموها هي أني أول ممثل أردني يشارك في مسلسلات مصرية في حقبة الثمانينات، وقت أن كانت أغلب المسلسلات يتم تصويرها خارج مصر في استديوهات اليونان وفي دول الخليج وأحيانا لدينا بالأردن، فلدينا شركات إنتاج تقوم بإنتاج أعمال مشتركة مصرية أردنية وكنت أشارك في أعمالها".

مسلسل مليحة ملخص الحلقة الثامنة 

وكانت تناولت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل مليحة بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان دياب  بعض التطورات الشيّقة أبرزها قرار الضابط أدهم أن يتزوج، وإخباره والدته برغبته في الزواج، وهوما جعلها تفرح بذلك لانتظارها هذا اليوم منذ زمن طويل، إلا أنه لم يفصح لها عن العروس خلال هذه الحلقة، ومن المقرر أن تشهد الحلقة القادمة معرفة العروس الذي اختارها المقدم أدهم.

أبطال مسلسل مليحة
ومسلسل مليحة هو من بطولة  الفنانة ميرفت أمين،دياب،أمير المصري، سيرين خاس، روفى الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، بالإضافة إلى العديد من النجوم، والمسلسل من إنتاج شركةDS+، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.

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